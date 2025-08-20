کیروش آماده تقابل با ایران میشود
تیم ملی عمان با هدایت کارلوس کیروش از روز سهشنبه اردوی خارجی خود را در ترکیه آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی عمان روز سهشنبه راهی استانبول شد تا از ۲۰ تا ۲۸ اوت در یک اردوی آمادهسازی حضور یابد. این مرحله بخشی از برنامه آمادهسازی برای حضور در دومین دوره مسابقات اتحاد آسیای میانه است که بین ۲۹ اوت تا ۸ سپتامبر به میزبانی ازبکستان و تاجیکستان برگزار میشود. در این رقابتها ممکن است دوباره شاهد تقابل دوستانه کیروش با تیم ملی ایران باشیم، تقابلی که پیشتر با تقابل ایران و قطر شکل گرفت و به شکست سنگین سرمربی سابق ایران ختم شد.
کارلوس کیروش سرمربی عمان بهدنبال تدارک دیدارهای دوستانه در جریان این اردو است تا بازیکنانش علاوه بر تمرینات فنی، شرایط مسابقهای خود را نیز بازیابند. فهرست نهایی بازیکنان پس از پایان هفته نخست لیگ برتر عمان اعلام خواهد شد. پیشتر، عمانیها یک اردوی داخلی سهروزه را با حضور ۲۶ بازیکن پشت سر گذاشتند؛ اردویی که بدون نفرات باشگاه السیب برگزار شد زیرا این تیم درگیر رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ بود و پس از شکست برابر گوا هند به مرحله گروهی جام چلنج سقوط کرد.
عمان در گروه خود ابتدا ۳۰ اوت به مصاف ازبکستان میرود، سپس دوم سپتامبر با قرقیزستان بازی خواهد کرد و پنجم سپتامبر برابر ترکمنستان صفآرایی میکند. نتایج این مرحله نقش مهمی در آمادهسازی سرخها برای دیدارهای سرنوشتساز پلیآف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد داشت؛ جایی که آنها باید هشتم و یازدهم اکتبر به ترتیب مقابل قطر و امارات به میدان بروند.
اردوی ترکیه برای شاگردان کیروش یک نقطه کلیدی به شمار میرود تا علاوه بر رسیدن به هماهنگی تاکتیکی، سطح آمادگی جسمی و ذهنی خود را برای دوئلهای بزرگ پاییز بالا ببرند.