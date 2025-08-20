تکذیب شایعه استعفای رضا درویش از مدیریت پرسپولیس

به گزارش ایلنا، طی دو روز گذشته شایعاتی مبنی بر استعفای رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس در فضای مجازی و صفحات هواداری منتشر شد. این اخبار در حالی شکل گرفت که جو سکوهای ورزشگاه در بازی هفته نخست مقابل فجرسپاسی با اعتراض هواداران به مدیریت باشگاه همراه بود و شعارهایی علیه درویش سر داده شد.

با این حال، سخنگوی باشگاه پرسپولیس امروز این شایعات را تکذیب کرد و تأکید داشت که مدیرعامل سرخپوشان همچنان در سمت خود حضور خواهد داشت و هیچ استعفایی در کار نبوده است.

گفته می‌شود درویش در حال حاضر مشغول پیگیری مراحل ثبت قرارداد برخی بازیکنان و همچنین بررسی موضوع خالی کردن لیست بزرگسالان پرسپولیس است؛ مسائلی که اهمیت زیادی برای ادامه فصل سرخپوشان دارد.

به این ترتیب شایعات اخیر درباره کناره‌گیری مدیرعامل پرسپولیس بی‌اساس بوده و درویش همچنان مسئولیت اداره باشگاه را بر عهده خواهد داشت.

