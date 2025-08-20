تکذیب شایعه استعفای رضا درویش از مدیریت پرسپولیس
شایعات استعفای رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس تکذیب شد.
به گزارش ایلنا، طی دو روز گذشته شایعاتی مبنی بر استعفای رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس در فضای مجازی و صفحات هواداری منتشر شد. این اخبار در حالی شکل گرفت که جو سکوهای ورزشگاه در بازی هفته نخست مقابل فجرسپاسی با اعتراض هواداران به مدیریت باشگاه همراه بود و شعارهایی علیه درویش سر داده شد.
با این حال، سخنگوی باشگاه پرسپولیس امروز این شایعات را تکذیب کرد و تأکید داشت که مدیرعامل سرخپوشان همچنان در سمت خود حضور خواهد داشت و هیچ استعفایی در کار نبوده است.
گفته میشود درویش در حال حاضر مشغول پیگیری مراحل ثبت قرارداد برخی بازیکنان و همچنین بررسی موضوع خالی کردن لیست بزرگسالان پرسپولیس است؛ مسائلی که اهمیت زیادی برای ادامه فصل سرخپوشان دارد.
به این ترتیب شایعات اخیر درباره کنارهگیری مدیرعامل پرسپولیس بیاساس بوده و درویش همچنان مسئولیت اداره باشگاه را بر عهده خواهد داشت.