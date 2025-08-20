جنگ آشکار ایساک و نیوکسل: شرایط فروش فراهم نیست
پس از بیانیه صریح الکساندر ایساک مبنی بر شکستهشدن وعدهها و پایان رابطه با باشگاه، نیوکسل به سرعت واکنش نشان داد و اعلام کرد که مهاجم سوئدی در تابستان فروخته نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، تنش میان نیوکسل یونایتد و الکساندر ایساک با انتشار بیانیههایی از سوی هر دو طرف وارد مرحلهای آشکار و بیسابقه شد. ایساک شب گذشته با انتشار متنی در اینستاگرام شخصیاش مدعی شد که وعدههایی از سوی باشگاه به او داده شده و اکنون نقض شدهاند، مسئلهای که از نظر او ادامه همکاری را غیرممکن کرده است.
با این حال، تنها چند ساعت بعد، باشگاه نیوکسل در بیانیهای رسمی به تندی واکنش نشان داد:«ما از انتشار پست الکساندر ایساک در شبکههای اجتماعی متعجب و ناامید شدیم. ایساک همچنان تحت قرارداد با باشگاه است و هیچگاه هیچ مقام رسمی باشگاه تعهدی مبنی بر جدایی او در تابستان جاری نداده است.»
نیوکسل در بخش کلیدی بیانیهاش تأکید کرد:«همانطور که به الکس و نمایندگانش توضیح داده شده، ما در تصمیمگیریها منافع باشگاه، تیم و هواداران را در اولویت قرار میدهیم. تا این لحظه، شرایط فروش مورد نظر ما محقق نشده و پیشبینی نمیکنیم که در ادامه پنجره نقل و انتقالات نیز چنین شرایطی فراهم شود.»
در پایان این بیانیه، لحن باشگاه ملایمتر شده و آمده است:«این باشگاه از افتخارات و سنتهای خود محافظت میکند و روحیه خانوادگی خود را حفظ خواهد کرد. الکس همچنان عضوی از خانواده ماست و در صورت بازگشت، از او استقبال خواهد شد.»
تنش اما از جایی آغاز شد که ایساک در بیانیهاش نوشته بود:«من سکوت کردم، در حالیکه دیگران نسخهای نادرست از وقایع را به خورد رسانهها دادند. باشگاه از موضع من مدتهاست خبر دارد و اینطور وانمود کردن که مسائل تازه به وجود آمدهاند، فریبنده است. وقتی اعتماد از بین میرود، ادامه رابطه ممکن نیست. زمان تغییر فرا رسیده؛ نه فقط برای من، بلکه برای همه.»
گفته میشود لیورپول تنها مشتری جدی ایساک است اما پیشنهاد رسمی آنها کمتر از ۱۵۰ میلیون پوند بوده و نیوکسل نیز تا زمانی که جایگزین مناسب برای خط حملهاش پیدا نکرده، حاضر به فروش نیست.
به نظر میرسد کشمکش بین نیوکسل و ستاره ناراضیاش ادامهدار خواهد بود؛ در حالیکه باشگاه مصمم است او را حفظ کند، ایساک بهوضوح به دنبال جدایی است.