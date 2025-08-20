به گزارش ایلنا، جمعی از بازیکنان پرسپولیس امروز با حضور در بانک شهر جلسه‌ای تعیین‌کننده خواهند داشت تا تکلیف قراردادهای پرحاشیه‌شان مشخص شود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که به دلیل عدم ثبت قرارداد برخی نفرات، پرسپولیس در دیدار هفته نخست برابر فجرسپاسی نتوانست با ترکیب کامل وارد زمین شود.

در روزهای گذشته باشگاه پرسپولیس برای رفع مشکل، قراردادهای تازه‌ای را در اختیار چند بازیکن قرار داد. امید عالیشاه، محمد خدابنده‌لو و حسین کنعانی‌زادگان از جمله نفراتی بودند که با امضای قرارداد جدید توانستند مجوز بازی دریافت کنند.

با این حال، گلایه هواداران و نگرانی از ادامه این بحران باعث شد بانک شهر به‌عنوان مالک اصلی باشگاه مستقیماً وارد عمل شود. قرار است قراردادها بار دیگر در این جلسه مورد بازبینی قرار گیرد و به شکلی تنظیم شود که تمامی بازیکنان شرایط همراهی تیم را در هفته دوم مقابل سپاهان به دست آورند.

سرنوشت این جلسه می‌تواند تعیین‌کننده آرامش پرسپولیس در ادامه فصل باشد. در صورتی که مشکل قراردادها حل شود، وحید هاشمیان فرصت خواهد داشت تیمش را با ترکیب کامل و بدون دغدغه روانه یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل کند.

انتهای پیام/