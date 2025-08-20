خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه ویژه پرسپولیسی‌ها برای حل ماجرای قراردادها

جلسه ویژه پرسپولیسی‌ها برای حل ماجرای قراردادها
کد خبر : 1675906
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکنان پرسپولیس امروز جلسه ویژه‌ای را پیش رو خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، جمعی از بازیکنان پرسپولیس امروز با حضور در بانک شهر جلسه‌ای تعیین‌کننده خواهند داشت تا تکلیف قراردادهای پرحاشیه‌شان مشخص شود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که به دلیل عدم ثبت قرارداد برخی نفرات، پرسپولیس در دیدار هفته نخست برابر فجرسپاسی نتوانست با ترکیب کامل وارد زمین شود.

در روزهای گذشته باشگاه پرسپولیس برای رفع مشکل، قراردادهای تازه‌ای را در اختیار چند بازیکن قرار داد. امید عالیشاه، محمد خدابنده‌لو و حسین کنعانی‌زادگان از جمله نفراتی بودند که با امضای قرارداد جدید توانستند مجوز بازی دریافت کنند.

با این حال، گلایه هواداران و نگرانی از ادامه این بحران باعث شد بانک شهر به‌عنوان مالک اصلی باشگاه مستقیماً وارد عمل شود. قرار است قراردادها بار دیگر در این جلسه مورد بازبینی قرار گیرد و به شکلی تنظیم شود که تمامی بازیکنان شرایط همراهی تیم را در هفته دوم مقابل سپاهان به دست آورند.

سرنوشت این جلسه می‌تواند تعیین‌کننده آرامش پرسپولیس در ادامه فصل باشد. در صورتی که مشکل قراردادها حل شود، وحید هاشمیان فرصت خواهد داشت تیمش را با ترکیب کامل و بدون دغدغه روانه یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور