سوارز: دوست دارم با مسی خداحافظی کنم
لوئیس سوارز، ستاره باتجربه اینتر میامی، تأکید کرد که دوست دارد در کنار لیونل مسی فوتبال را کنار بگذارد، اما تصمیم نهایی را شرایط شخصی و خانوادگی تعیین خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، لوئیس سوارز، مهاجم اروگوئهای اینتر میامی، در نشست خبری پیش از دیدار مرحله یکچهارم نهایی لیگزکاپ مقابل تایگرز، درباره آینده حرفهای خود صحبت کرد و گفت اگرچه آرزوی خداحافظی مشترک با لیونل مسی را دارد، اما تصمیم نهایی به شرایط خودش و خانوادهاش بستگی خواهد داشت.
سوارز گفت: «ما(من و مسی) هر دو به مرحلهای رسیدهایم که تصمیماتمان را بر اساس شرایط شخصی و خانوادگی میگیریم. البته که دوست دارم در کنار او بازنشسته شوم، ما سالهاست در اینباره صحبت کردهایم. اما این بستگی دارد که هرکداممان چه تصمیمی بگیریم. من اینجا خوشحالم، از نظر بدنی حس خوبی دارم و اگر باشگاه بخواهد در همینجا بازنشسته شوم، مشکلی ندارم.»
او ادامه داد: «میدانم گاهی میتوانم بیشتر کمک کنم. تلاش میکنم مؤثرتر باشم، ولی در فوتبال همیشه اوضاع بر وفق مراد پیش نمیرود. خودم را نقد میکنم، اما مهم این است که به رشد اینترمیامی کمک کنم، بازیها را ببریم و برای قهرمانی بجنگیم. درباره آینده، باید صبر کنیم. در فوتبال هیچ چیز تضمینشده نیست. فعلاً میخواهم از این مقطع لذت ببرم و ببینم چه پیش میآید.»
سوارز ۳۸ ساله تأکید کرد که تعطیلات طولانی پیشفصل، کار را برای تطبیق بدنیاش سختتر کرده است: «هرچه بیشتر بازی کنی، بدن بهتر تطبیق پیدا میکند. من هیچوقت با تقویم شلوغ مشکلی نداشتم. فوتبالیستها برای همین آماده شدهاند؛ چیزی که بیشتر از همه دوست داریم، بازی کردن است. فراز و نشیبهایی داشتهام، اما خوشبختانه همیشه در دسترس کادر فنی بودهام، حتی با مشکلات زانو.»
مهاجم سابق بارسلونا همچنین درباره فضای همدلی در اینتر میامی گفت: «لحظه فوقالعادهای است که کنار دوستان قدیمی هستم؛ لئو (مسی)، بوسکتس، آلبا و حالا رودریگو دیپل. خیلیها میگویند بازیکنان برای بازنشستگی به MLS میآیند، اما واقعیت این نیست. ما از خودمان توقع بالایی داریم، هنوز همان DNA رقابتی را داریم که ما را به اوج رساند. من و لئو همیشه میخواستیم با هم فوتبال را تمام کنیم، حالا وقت لذت بردن است.»
او درباره افت مقطعیاش در گلزنی گفت: «در این سن نباید به حرف همه توجه کرد. انتقاد باید آدم را قویتر کند، نه ضعیفتر. اطرافم را با افراد مثبتاندیش پر کردهام. روی فرصتهای از دسترفته تمرکز نمیکنم؛ اگر اینطور بود، اصلاً به این مرحله نمیرسیدم.»
سوارز با اشاره به اهمیت لیگزکاپ افزود: «در ابتدای فصل، لیگزکاپ خیلی دور به نظر میرسید چون درگیر چمپیونزکاپ، MLS و جام باشگاههای جهان بودیم. حذف از چمپیونزکاپ ضربه بزرگی بود. در جام باشگاهها تحول ایجاد شد. حالا باید با همان شدت و انگیزه بازی کنیم. فقط با این رویکرد میتوانیم قهرمان MLS و لیگزکاپ شویم. حق نداریم ساده بگیریم.»