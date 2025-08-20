اعتراض رسمی باشگاه شمسآذر به قضاوت داور دیدار با استقلال خوزستان
باشگاه شمسآذر قزوین در واکنش به عملکرد داوری دیدار مقابل استقلال خوزستان، طی نامهای رسمی به کمیته داوران، اعتراض رسمی خود را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار هفته ابتدایی لیگ بیست و پنجم با تصمیمی دور از انتظار برابر استقلال خوزستان همراه بود که این باشگاه را بر آن داشته تا در دفاع از احقاق حق هوادارانش، مراتب اعتراض خود را به کمیته داوران اعلام دارد.
باشگاه قزوینی در اطلاعیه رسمی خود نوشت: در دقیقه ۲۶ دیدار مقابل استقلال خوزستان صحنهای منجر به اعلام صحت گل برای حریف شد که نه تنها انتظار این باشگاه که اهالی فوتبال این است که داوران در سطح برتر لیگ از آن اجتناب کنند. صحنهای کاملا واضح و مبرهن که باعث شد تمامی بازیکنان به واسطه اینکه داور قطعا با تصمیم کمک داور، به نشانه آفساید سوت خواهد زد ایستادند اما در کمال تعجب شاهد تصمیمی بحثبرانگیز بودیم.
تصمیمی که مشخصا هیچ نیازی حتی به VAR نداشت و داورانی که در سطح “لیگ برتر” فرصت قضاوت به دست میآورند اطلاع کافی از آفساید را دارا هستند و اینکه بازیکن حریف با حضور حداقل یک متری در منطقه آفساید، دلیلی برای بالا بردن پرچم و اعلام خطای گل را نداشت، مسلما نه تنها برای هواداران و اعضای شمسآذر سوالی بیپاسخ است که قطعا برای اهالی فوتبال نیز چنین تصمیماتی سوالبرانگیز خواهد بود.
مسلما باشگاه شمسآذر قزوین این حق را برای خود قائل است که با مستند کردن این صحنه، اعتراض رسمیاش را در راستای احترام به هوادارانش ، به کمیته داوران اعلام دارد.