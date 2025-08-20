آلونسو: امباپه تشنه موفقیت بیشتر است

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو، سرمربی رئال‌مادرید، پس از پیروزی سخت تیمش مقابل اوساسونا در هفته ابتدایی لالیگا در نشست خبری حاضر شد و درباره نقاط مثبت و منفی بازی، عملکرد بازیکنان جدید، وضعیت رودریگو و انگیزه‌های امباپه صحبت کرد.

آلونسو ابتدا درباره کلیت مسابقه گفت:«نکات خوبی وجود داشت و چیزهایی هم برای بهتر شدن. مسیر طولانی است. کمی طراوت کم داشتیم. این برد به ما آرامش می‌دهد. باید مواردی که نیاز به اصلاح دارند را بررسی کنیم. نکات مثبتی هست، از جمله نتیجه. فقط دو هفته تمرین داشتیم و مقابل تیمی بازی کردیم که اردوی آماده‌سازی طولانی‌تری داشته، بنابراین یک سری چیزها کم بود، ولی این برد ثبات ما را حفظ می‌کند.»

در ادامه به بازیکنان تازه‌وارد اشاره کرد و گفت:«پوشیدن پیراهن رئال یا بازی در برنابئو برایشان آزاردهنده نبود. هر چهار نفر عملکرد خوبی داشتند. اصلاً مضطرب نبودند و در مجموع، نمایش خوبی داشتند. خیلی خوشحالم که اینجا هستم، در برنابئوی جدید، و صدای هواداران را می‌شنوم... واقعاً عالی بود. تمام کسانی که در جام باشگاه‌های جهان بازی کردند و فرانکو که امروز اولین بازی‌اش بود، بازیکنانی هستند که سال‌ها در اختیار خواهیم داشت.»

او درباره حریف نیز گفت:«اوساسونا بازی خودش را انجام داد. انتظار داشتیم پرس بالاتری داشته باشند. آن‌ها از ما خواست زیادی داشتند، ولی توانستیم بازی را در زمین آن‌ها نگه داریم و اجازه ندهیم پیشروی کنند. زمان زیادی برای کار روی این سبک نداشتیم. داریم یاد می‌گیریم، چون حتماً از این دست بازی‌ها بیشتر خواهیم داشت.»

آلونسو درباره ماستانتوئونو گفت:«انگار که خوشم آمده، نه؟ واقعاً منتظر دیدنش بودم، و گاهی بخش احساسی، بر منطق غلبه می‌کند. این خبر خوبی است.»

او در پاسخ به سوالی درباره رودریگو توضیح داد:«هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. جام باشگاه‌های جهان فضای متفاوتی بود و حالا آن پشت سرمان است. من روی او حساب می‌کنم؛ فقط یک بازی بود. اگر سه ماه دیگر هم وضعیت همین باشد، آن‌وقت موضوع فرق دارد.»

در بخش دیگری از صحبت‌هایش به کیلیان امباپه اشاره کرد و گفت:«احساس می‌کنم او تشنه موفقیت بیشتر است، از همین روز اول مشخص است. نمی‌دانم به خاطر شماره ۱۰ است یا نه، ولی کاملاً مشهود است.»

آلونسو در پایان درخصوص ساختار دفاعی تیمش گفت:«هیچ‌کس جایگاه ثابتی ندارد، ولی از عملکرد هویسن و میلیتائو واقعاً راضی‌ام. و البته کارواخال که هم در زمین و هم از نظر روحیه تیمی، خیلی اهمیت دارد.»

