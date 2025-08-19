هفته اول لیگ برتر
چادرملو با گل مشکوک و 10 نفره فولاد را شکست داد
دومین روز از هفته نخست لیگ برتر با حواشی داوری و یک پیروزی لحظه آخری همراه بود.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته اول بیستوپنجمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، عصر سهشنبه (امروز) از ساعت 19:30 دو مسابقه به صورت همزمان برگزار شد که در یکی از این دیدارها، چادرملو اردکان میزبان فولاد خوزستان بود. این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود چادرملو به پایان رسید و حواشی زیادی را نیز به همراه داشت.
تنها گل این دیدار در دقیقه 90 و از روی نقطه پنالتی توسط علی خدادادی برای چادرملو به ثمر رسید. اما این گل و صحنه منجر به پنالتی، به شدت جنجالی شد.
در دقیقه 85 بازی، داور به سود چادرملو اعلام پنالتی کرد که این تصمیم با اعتراضات شدید یحیی گلمحمدی، سرمربی فولاد و بازیکنان این تیم روبرو شد. شدت اعتراضات به حدی بود که گلمحمدی و شاگردانش زمین بازی را ترک کرده و به کنار خط آمدند و برای دقایقی طولانی بازی متوقف شد. با این حال، پس از پادرمیانی و آرام شدن اوضاع، بازیکنان فولاد به زمین بازگشتند و بازی ادامه پیدا کرد.
این بازی پر برخورد و پر تنش، اخطاریهای زیادی نیز داشت. سعید محمدیفرد و سیروس صادقیان از چادرملو و علی نعمتی از فولاد کارت زرد دریافت کردند. همچنین در ادامه این حواشی، سیروس صادقیان در دقیقه (90+8) از چادرملو و محمدرضا سلیمانی در دقیقه 45 از فولاد خوزستان با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شدند تا هر دو تیم دقایقی از بازی را 10 نفره به پایان برسانند.
با این نتیجه، چادرملو اردکان با کسب سه امتیاز شیرین و البته پر حرف و حدیث، لیگ را با پیروزی آغاز کرد و فولاد خوزستان نیز در نخستین گام خود با شکست و حواشی داوری روبرو شد.