مذاکره با ساسولو پس از فسخ قرارداد با لیون
بازگشت غیرمنتظره نمانیا ماتیچ به سریآ
هافبک سابق چلسی و منچستریونایتد پس از پایان همکاری با لیون، حالا در آستانه انتقال به باشگاه ساسولو قرار گرفته است
به گزارش ایلنا به نقل از «اسکای اسپورت»، نمانیا ماتیچ که هفته گذشته قرارداد خود را با باشگاه لیون بهصورت توافقی فسخ کرد، مذاکرات مثبتی با باشگاه ساسولو داشته است. این بازیکن ۳۷ ساله که پس از جدایی از لیگ برتر در سال ۲۰۲۲ به فوتبال اروپا ادامه داد، حالا در تلاش است تا فصل جدید را در ایتالیا آغاز کند.
ماتیچ و مدیر برنامهاش روز گذشته در جلسهای با فابیو گروسو، سرمربی ساسولو و جیووانی کارنوالی، مدیرعامل باشگاه شرکت کردند. منابع نزدیک به مذاکرات از فضای مثبت این نشست خبر دادهاند و احتمال توافق در روزهای آینده بالا ارزیابی میشود.
او طی دو سال اخیر برای رم، رن و لیون بازی کرده و فصل گذشته در ۳۹ بازی رسمی برای لیون به میدان رفت. با این حال، بهدلیل مشکلات مالی باشگاه فرانسوی و همچنین کاهش زمان بازی ماتیچ در رقابتهای اروپایی، دو طرف به جدایی رضایت دادند.
اگرچه ساسولو جدیترین گزینه این روزهای ماتیچ محسوب میشود، اما هنوز توافق نهایی از نظر مالی حاصل نشده است. برخی گزارشها از وجود پیشنهادهایی از سایر تیمهای اروپایی خبر میدهند، ولی تا پیش از شروع هفته اول سریآ، سرنوشت مقصد بعدی این هافبک باتجربه هنوز مشخص نشده است.