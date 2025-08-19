ستاره رئال مادرید پیشنهاد تمدید قرارداد را رد کرد!
وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، جدیدترین پیشنهاد تمدید قرارداد باشگاه را نپذیرفته و همین موضوع تردیدهای بزرگی درباره ادامه حضور او در سانتیاگو برنابئو بهوجود آورده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ایاسپیان، نمایندگان وینیسیوس رقم پیشنهادی باشگاه را «بسیار پایین» توصیف کردهاند و حاضر به امضای توافق جدید نشدهاند.
با وجود اینکه وینیسیوس تا سال ۲۰۲۷ با قراردادی به ارزش سالانه ۱۷ میلیون یورو در رئال مادرید باقی خواهد ماند، مدیران باشگاه قصد دارند این قرارداد را سه سال دیگر تمدید کنند تا ستاره شماره ۷ تا سال ۲۰۳۰ در مادرید بماند.
در مذاکرات اخیر، نمایندگان بازیکن درخواستی مشخص داشتهاند: دستمزدی ثابت به ارزش ۲۰ میلیون یورو در سال، با بندهای متغیری که در صورت موفقیتهای فردی و تیمی تا ۳۰ میلیون یورو نیز قابل افزایش باشد. اما پیشنهاد باشگاه تنها شامل همان رقم ۲۰ میلیون یورو بدون هیچگونه پاداش یا مزایای افزوده بوده و همین موضوع دلیل اصلی رد پیشنهاد از سوی کمپ وینیسیوس بوده است.
در شرایط فعلی، وینیسیوس و تیمش تصمیم گرفتهاند تا برای عقد قرارداد جدید عجله نکنند و منتظر بمانند تا ببینند فصل جدید تحت هدایت ژابی آلونسو چگونه پیش میرود. از نگاه آنها، وضعیت فنی و نقش وینیسیوس در تیم میتواند تعیینکننده باشد.
این تصمیم بهویژه پس از آن گرفته شد که در جریان جام باشگاههای جهان، اخباری از احتمال نیمکتنشینی وینیسیوس در نیمهنهایی برابر پاریسنژرمن منتشر شد. در آن بازی، اگر ترنت الکساندر آرنولد در آخرین لحظه انصراف نمیداد، آلونسو تصمیم داشت با دو مهاجم بازی کند و این به معنای نیمکتنشینی وینیسیوس بود. در نهایت، فدریکو والورده به پست دفاع راست منتقل شد و وینیسیوس در کنار امباپه و گونزالو گارسیا به خط حمله برگشت، اما رئال در آن مسابقه با شکست سنگین ۴ بر صفر از پیاسجی حذف شد.
چند ماه قبل، پس از مطرح شدن شایعاتی درباره علاقه باشگاههای عربستانی به جذب وینیسیوس، مدیران رئال مذاکرات تمدید قرارداد را با فوریت آغاز کردند. اما این تهدید از آن زمان از بین رفته و پس از دسامبر هیچ پیشنهاد رسمیای دریافت نشده است.
هرچند وینیسیوس همچنان ستارهای بزرگ به شمار میآید، اما عملکرد نهچندان درخشانش در فصل گذشته، جایگاه او را در مذاکرات تضعیف کرده است. او در ۳۰ بازی لالیگا فقط ۱۱ گل به ثمر رساند و رئال مادرید فصل را بدون کسب هیچ جام معتبری به پایان برد.