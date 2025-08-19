دیدار دوستانه پرسپولیس برای ستارههای غایب
شاگردان وحید هاشمیان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در دیداری دوستانه میزبان نود ارومیه خواهند بود.
به گزارش ایلنا، یک روز پس از مسابقهای که نامهای زیادی در فهرست پرسپولیس غایب بودند، وحید هاشمیان تیمش را برای یک بازی تدارکاتی مقابل نود ارومیه آماده کرده تا ریتم مسابقه را به بدنه اسکواد برگرداند.
بازیکنانی که فرصت حضور نداشتند و مصدوم نیستند، امروز باید در شرایط مسابقه قرار بگیرند تا کادر فنی با خیال راحتتری درباره چیدمان هفته آینده تصمیم بگیرد.
این بازی برای چهرههایی که دیروز روی نیمکت بودند یا از فهرست بیرون ماندند، ارزش دوچندان دارد چراکه میتوانند خود را آماده بازی حساس با سپاهان کنند. بازیکنان ترکیب اصلی بازی فجر نیز امروز به ریکاوری خواهند پرداخت.