فریده شجاعی از هیئتمدیره استقلال کنار رفت
خروج نایبرئیس بانوان فدراسیون فوتبال از هیئتمدیره استقلال پس از ماهها گمانهزنی رسمیت یافت.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال بار دیگر با تغییر در سطح مدیریتی روبهرو شد. فریده شجاعی که مدتی است همزمان بهعنوان نایبرئیس بانوان و عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال فعالیت میکرد، دیگر سمتی در هیئتمدیره استقلال نخواهد داشت. فدراسیون فوتبال امروز رسماً اعلام کرد که حضور همزمان او در این دو جایگاه به دلیل تضاد منافع امکانپذیر نیست و استعفای وی پذیرفته شده است.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در این باره توضیح داد که شجاعی از این پس تنها در فدراسیون فوتبال بهعنوان نایبرئیس بانوان و عضو هیئترئیسه فعالیت خواهد کرد. بدین ترتیب تمرکز او بهطور کامل بر حوزه فوتبال بانوان قرار خواهد گرفت و نامش از ترکیب مدیریتی استقلال خارج شد.
این تغییر در شرایطی رخ میدهد که باشگاه استقلال طی هفتههای اخیر با تحولات مدیریتی دیگری هم همراه بوده است. علی نظری جویباری، مدیرعامل پیشین استقلال، استعفا داد و قرار است بهزودی مدیرعامل جدید معرفی شود. حالا با خروج شجاعی از هیئتمدیره، تغییرات در ساختار مدیریتی آبیها وارد مرحله تازهای شده و احتمال ورود افراد جدید به جمع مدیران قوت گرفته است.
بر اساس اعلام علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره استقلال، تصمیمگیری در این زمینه در اختیار هلدینگ خلیج فارس است و بهزودی جلسه مجمع باشگاه برای تعیین ترکیب تازه هیئتمدیره برگزار خواهد شد.