بقا، هدف اولیه پیکان در لیگ برتر؛
دقیقی: پیکان متعلق به مردم شهرقدس است!
سرمربی پیکان پس از پیروزی ارزشمند در هفته اول لیگ برتر، ضمن تشکر از مدیریت باشگاه، به تشریح تغییرات ۹۵ درصدی تیم و اهمیت حمایت هواداران پرداخت.
به گزارش ایلنا، سعید دقیقی، سرمربی تیم فوتبال پیکان، در پی کسب پیروزی ۱-۰ مقابل ذوبآهن در اولین هفته لیگ برتر، در نشست خبری پس از بازی حاضر شد و به ابعاد مختلف این دیدار و برنامههای آینده تیمش اشاره کرد. او با تأکید بر سختی بازی در ورزشگاه فولادشهر و شرایط خاص اصفهان، این پیروزی را نتیجه تلاش بیوقفه بازیکنان و حمایتهای مدیران باشگاه دانست.
دقیقی در ابتدای صحبتهایش، ضمن ابراز شکرگزاری از بابت بازگشت رقابتهای فوتبال، روز خبرنگار و عکاس را تبریک گفت و درگذشت استاد فرشچیان را نیز تسلیت عرض کرد.
سرمربی پیکان با اشاره به دشواری بازی در اصفهان، گفت: "میدانستیم در استادیوم فولادشهر بازی سختی در پیش داریم. بازی در این استادیوم به خاطر شرایط جوی و فشار ناشی از ارتفاع و کیفیت خوب ذوب آهن سخت بود، اما با تلاشی که داشتیم به پیروزی رسیدیم. دست تکتک اعضای تیم را به گرمی میفشارم." او همچنین افزود: "میشد روی ضدحملات گلهای بیشتری بزنیم، اما ذوبآهن نیز در دقایقی روی دروازه ما فشار آورد و کیفیت فنی احمد گوهری توانست تیم را در بازی نگه دارد و به سمت پیروزی سوق دهد." دقیقی در ادامه، از عملکرد تیم داوری نیز تقدیر کرده و آن را "روز بسیار کماشتباه و باکیفیت" توصیف کرد.
دقیقی درباره صحنه منجر به تک گل تیمش و شیوه بازی پیکان توضیح داد: "تیمهای من همیشه فوتبال رو به جلو و پرس از بالاست. تیم امسال پیکان تغییر ۹۵ درصدی داشته و کار سختی بود که این موضوع را در تیم اعمال کنم. حدود ۱۰ بازی دوستانه خوب انجام دادیم و این موضوع را تمرین کردیم."
او با تمجید از عملکرد بازیکنانش، بهویژه جوانانی نظیر کسری طاهری (که پیشبینی کرد در آینده بیشتر از او خواهیم شنید)، فهمی، نجفی، آذرباد و پورمحمدی، به نقش مهم آنها در این پیروزی اشاره کرد:"حتی نفرات جایگزین هم به نوع بازی ما کمک کردند. بازیکن ۱۸ ساله را جایگزین بازیکن ۱۸ ساله کردیم و درباره پورمحمدی هم فکر میکنم آینده درخشانی دارد." دقیقی با تأکید بر دشواری بازی، اظهار داشت که ممکن بود نتیجه به گونهای دیگر رقم بخورد، اما "دست پر از زمین خارج شدیم."
سرمربی پیکان در ادامه از حمایتهای بیدریغ مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه قدردانی کرد و گفت: "علاوه بر کادر فنی و بازیکنان، از مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه تشکر میکنم که کنارمان بودند و ما را باور داشتند و با یک بودجه حداقلی در حد ۲۵۰ میلیارد توانستیم تیم را ببندیم." او همچنین با اشاره به جدا شدن بسیاری از نفرات در تابستان، از آنها عذرخواهی کرد: "تغییرات زیادی داشتیم. خیلی نفرات از جمع ما جدا شدند. از آنها عذرخواهی میکنم. ممکن بود به شرایط فنی مدنظرم نزدیک نباشند. برایشان آرزوی موفقیت میکنم."
سرمربی پیکان در پاسخ به سوالی درباره حاشیه پیش آمده با هواداران حریف در حین بازی، تصریح کرد: "من در کنار زمین پر جنب و جوش هستم، ولی همیشه احترام حریف و طرفدارانش را نگه میدارم. در آن صحنه چون اعتقاد نداشتم که تیم ما بازی را از شکل واقعی خودش خارج کند، هواداران حریف یک چالش ایجاد کردند. برای ذوب آهن آرزوی موفقیت دارم."
دقیقی در پایان صحبتهایش به اهداف تیمش در فصل جاری پرداخت و گفت: "اولین هدف تیمهای تازه صعود کرده، بقا در لیگ است. این هدف اولیه ماست. پروژه میانمدت هم داریم تا در پایان نیمفصل اول خیالمان از این موضوع راحت شود. شروع خوبی داشتیم و در ادامه برای قلههای بالاتر تلاش میکنیم." او همچنین خواستار حمایت مردم شهر قدس از تیم پیکان شد و اظهار امیدواری کرد که با تبدیل ورزشگاه شهر قدس به ورزشگاه اختصاصی پیکان، "بازیهای زیباتر از این هم خواهیم دید." دقیقی با قاطعیت گفت: "اعتقادم این است که تیم پیکان متعلق به مردم شهرقدس است. اگر آنها این موضوع را باور کنند و کنارمان قرار گیرند و به ورزشگاه بیایند قطعا نتایج بهتری خواهیم گرفت.