خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته اول لیگ برتر

ذوب آهن 0 - پیکان 1: اشتباه سه امتیازی به سود تیم دقیقی

ذوب آهن 0 - پیکان 1: اشتباه سه امتیازی به سود تیم دقیقی
کد خبر : 1675298
لینک کوتاه کپی شد.

در دیداری که انتظار می‌رفت ذوب‌آهن با سرمربی جدید و در خانه خود، گام اول را محکم بردارد، این پیکان بود که با نمایش باورنکردنی و استفاده از یک اشتباه مرگبار، با تک گل کسری طاهری، سه امتیاز شیرین را گرفت.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران از عصر امروز، دوشنبه ۲۷ مردادماه، رسماً آغاز شد. در یکی از دیدارهای افتتاحیه، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه خانگی خود، فولادشهر، میزبان پیکان بود. با توجه به تغییرات گسترده در کادر فنی و شاکله اصلی هر دو تیم، عدم شناخت متقابل از یکدیگر، چالش اصلی و البته جذابیت پنهان این نبرد بود.

ذوب آهن 0 - پیکان 1: اشتباه سه امتیازی به سود تیم دقیقی

نیمه اول بازی با برتری نسبی پیکان همراه شد، تیمی که در دقایق بیشتری توپ و میدان را در اختیار داشت. این فشارها سرانجام در دقیقه ۲۰ به نتیجه نشست و خودروسازان توانستند به گل برتری دست یابند. پس از این گل، موقعیت‌های جدی دیگری روی دروازه‌ها خلق نشد و دو تیم با همان تک گل به رختکن رفتند.

گل بازی در صحنه‌ای عجیب و باورنکردنی به ثمر رسید. در حالی که مدافعان ذوب‌آهن با کنترل توپ، فشار حمله پیکان را کاهش داده بودند، پارسا جعفری، دروازه‌بان ذوب‌آهن، با یک پاس رو به عقب توپ را دریافت کرد. اما اشتباهی مهلک  از سوی او، باعث شد توپ به پای کسری طاهری، بازیکن پیکان برخورد کرده و به راحتی وارد دروازه شود. این گل در دقیقه ۲۰ بازی رقم خورد و شوک بزرگی به نیمکت و هواداران ذوب‌آهن وارد کرد.

در نیمه دوم، ذوب‌آهن مطابق انتظار، تلاش کرد تا نتیجه را جبران کند و بازی شکل پایاپایی به خود گرفت. با گذشت زمان، بازیکنان میزبان رفته‌رفته به خود آمدند و در دقایق پایانی، موقعیت‌های خطرناکی را روی دروازه پیکان خلق کردند. اما درخشش مثال‌زدنی مدافعان و دروازه‌بان پیکان، مانع از تغییر نتیجه شد. در سوی دیگر میدان، شاگردان سعید دقیقی نیز فرصت‌هایی برای افزایش گل‌های خود داشتند، اما آن‌ها هم در گلزنی ناکام ماندند تا سوت پایان بازی، برد شیرین و باورنکردنی یک بر صفر پیکان را مقابل ذوب‌آهن رقم بزند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور