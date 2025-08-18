هفته اول لیگ برتر
ذوب آهن 0 - پیکان 1: اشتباه سه امتیازی به سود تیم دقیقی
در دیداری که انتظار میرفت ذوبآهن با سرمربی جدید و در خانه خود، گام اول را محکم بردارد، این پیکان بود که با نمایش باورنکردنی و استفاده از یک اشتباه مرگبار، با تک گل کسری طاهری، سه امتیاز شیرین را گرفت.
به گزارش ایلنا، رقابتهای فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران از عصر امروز، دوشنبه ۲۷ مردادماه، رسماً آغاز شد. در یکی از دیدارهای افتتاحیه، تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه خانگی خود، فولادشهر، میزبان پیکان بود. با توجه به تغییرات گسترده در کادر فنی و شاکله اصلی هر دو تیم، عدم شناخت متقابل از یکدیگر، چالش اصلی و البته جذابیت پنهان این نبرد بود.
نیمه اول بازی با برتری نسبی پیکان همراه شد، تیمی که در دقایق بیشتری توپ و میدان را در اختیار داشت. این فشارها سرانجام در دقیقه ۲۰ به نتیجه نشست و خودروسازان توانستند به گل برتری دست یابند. پس از این گل، موقعیتهای جدی دیگری روی دروازهها خلق نشد و دو تیم با همان تک گل به رختکن رفتند.
گل بازی در صحنهای عجیب و باورنکردنی به ثمر رسید. در حالی که مدافعان ذوبآهن با کنترل توپ، فشار حمله پیکان را کاهش داده بودند، پارسا جعفری، دروازهبان ذوبآهن، با یک پاس رو به عقب توپ را دریافت کرد. اما اشتباهی مهلک از سوی او، باعث شد توپ به پای کسری طاهری، بازیکن پیکان برخورد کرده و به راحتی وارد دروازه شود. این گل در دقیقه ۲۰ بازی رقم خورد و شوک بزرگی به نیمکت و هواداران ذوبآهن وارد کرد.
در نیمه دوم، ذوبآهن مطابق انتظار، تلاش کرد تا نتیجه را جبران کند و بازی شکل پایاپایی به خود گرفت. با گذشت زمان، بازیکنان میزبان رفتهرفته به خود آمدند و در دقایق پایانی، موقعیتهای خطرناکی را روی دروازه پیکان خلق کردند. اما درخشش مثالزدنی مدافعان و دروازهبان پیکان، مانع از تغییر نتیجه شد. در سوی دیگر میدان، شاگردان سعید دقیقی نیز فرصتهایی برای افزایش گلهای خود داشتند، اما آنها هم در گلزنی ناکام ماندند تا سوت پایان بازی، برد شیرین و باورنکردنی یک بر صفر پیکان را مقابل ذوبآهن رقم بزند.