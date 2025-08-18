شهابی، زننده اولین گل فصل فجر در بازی بزرگ مقابل پرسپولیس
حسین شهابی در دقیقه ۱۴ گل نخست فجرسپاسی را وارد دروازه پرسپولیس کرد.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار امروز تیمهای فجرسپاسی شیراز و پرسپولیس، حسین شهابی موفق شد در دقیقه ۱۴ گل نخست تیم میزبان را به ثمر برساند. این گل باعث شد فجرسپاسی با روحیه بالاتری ادامه بازی را دنبال کند و پرسپولیس تلاش خود را برای جبران گل خورده آغاز کند.
سرمربی فجرسپاسی، پیروز قربانی، پس از گلزنی تیمش، با ابراز خوشحالی از عملکرد شاگردانش، بر تمرکز تیم بر حفظ نتیجه و مدیریت بازی تاکید کرد.
تماشاگران حاضر در ورزشگاه با هیجان فراوان، شاهد دقایق حساس و تلاش دو تیم برای خلق موقعیتهای گلزنی بودند. بازی همچنان ادامه دارد و هر دو تیم به دنبال دستیابی به نتیجه مطلوب هستند.