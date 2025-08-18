شهابی، زننده اولین گل فصل فجر در بازی بزرگ مقابل پرسپولیس

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار امروز تیم‌های فجرسپاسی شیراز و پرسپولیس، حسین شهابی موفق شد در دقیقه ۱۴ گل نخست تیم میزبان را به ثمر برساند. این گل باعث شد فجرسپاسی با روحیه بالاتری ادامه بازی را دنبال کند و پرسپولیس تلاش خود را برای جبران گل خورده آغاز کند.

سرمربی فجرسپاسی، پیروز قربانی، پس از گلزنی تیمش، با ابراز خوشحالی از عملکرد شاگردانش، بر تمرکز تیم بر حفظ نتیجه و مدیریت بازی تاکید کرد.

تماشاگران حاضر در ورزشگاه با هیجان فراوان، شاهد دقایق حساس و تلاش دو تیم برای خلق موقعیت‌های گلزنی بودند. بازی همچنان ادامه دارد و هر دو تیم به دنبال دستیابی به نتیجه مطلوب هستند.

