به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان که با آغاز زودتر از موعد آماده‌سازی خود، خود را برای فصلی پرقدرت مهیا کرده است، امروز (دوشنبه) در اولین گام خود در لیگ برتر، از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه فولادشهر میزبان پیکان خواهد بود. این دیدار، نخستین محک جدی برای شاگردان قاسم حدادی‌فر در فصل جدید محسوب می‌شود.

قاسم حدادی‌فر، سرمربی جوان و تازه نفس ذوب‌آهن، ترکیب اولیه تیمش برای این تقابل حساس را به شرح زیر اعلام کرد:

پارسا جعفری، نادرمحمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، پدرام قاضی‌پور، امیرحسین جدی، حسن شوشتری، جلال علی‌محمدی، احسان پهلوان، محمدجواد محمدی، امید لطیفی.

تیم ذوب‌آهن در این دیدار خانگی، به دنبال کسب حداکثر امتیازات است تا شروعی مقتدرانه در لیگ بیست و چهارم داشته باشد. اما قاسم حدادی‌فر روز گذشته در نشست خبری خود، "عدم شناخت کافی تیم‌ها از یکدیگر" در هفته‌های ابتدایی لیگ را چالش اصلی این مسابقه دانست. این موضوع می‌تواند به جذابیت‌های تاکتیکی این بازی بیفزاید.

ذوب‌آهن در فصل گذشته لیگ برتر با ۴۲ امتیاز در رتبه ششم جدول قرار گرفت و نشان داد که می‌تواند مدعی حضوری قدرتمندتر در فصل جاری باشد. در سوی مقابل، پیکان پس از نایب قهرمانی در لیگ آزادگان، جواز حضور در سطح اول فوتبال کشور را کسب کرده و با انگیزه‌های فراوان پا به این میدان خواهد گذاشت. تقابل این دو تیم، نویدبخش یک بازی تماشایی و پرفراز و نشیب در اولین هفته لیگ برتر است.

