خلیفه اصل: تیمی یکپارچه و آماده داریم

به گزارش ایلنا،امیرخلیفه اصل، سرمربی استقلال خوزستان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل شمس آذر درباره وضعیت آماده‌سازی تیم و برنامه‌های خود اظهار داشت:«پیش تمرینات خود را آغاز کرده‌ایم و تمرینات بسیار خوبی داشتیم. یک تست‌گیری از تیم‌های پایه در اهواز انجام دادیم که الحمدلله توانستیم چند بازیکن بزرگ به تیم اضافه کنیم. همچنین از بازیکنان باتجربه‌ای که دعوت شد تا به تیم کمک کنند، حضور یافتند و تیم شکل خوبی گرفته است. برای بازی فردا کاملاً آماده‌ایم و امیدواریم اتفاقات خوبی رقم بزنیم.»

او با قدردانی از حمایت مدیریت افزود:«جا دارد از جناب آقای بابادی و هیئت مدیره باشگاه تشکر کنم که امکانات خوبی در اختیار ما گذاشتند. الحمدلله کمپ بسیار خوبی داریم و همه بازیکنان کنار هم هستند تا هماهنگی مناسبی ایجاد شود و تمرینات به بهترین شکل انجام شود.»

خلیفه درباره وضعیت نقل و انتقالات گفت:«از زمانی که نقل و انتقالات آغاز شد، به دلیل محدودیت‌های مالی و شرایط بازار، نتوانستیم همان ابتدا وارد مذاکره شویم. برخی بازیکنان فصل گذشته از تیم جدا شده بودند و تیم‌های دیگر با بودجه بالاتر فعال بودند. ما صبر کردیم تا بازار آرام شود و در نهایت بازیکنان بسیار باکیفیتی به تیم اضافه کردیم. هنوز نیاز به جذب دو تا سه بازیکن دیگر داریم و در حال مذاکره هستیم تا تیم کامل شود.»

اودرباره نقش جوانان در تیم اظهار داشت:«امسال تیم خوبی با حضور بازیکنان جوان داریم. بازی دادن به جوانان ممکن است ریسک داشته باشد اما مسئولیت آن را کاملاً می‌پذیرم. هدف ما علاوه بر کسب نتایج خوب، معرفی استعدادهای جوان و با کیفیت به فوتبال ایران است.»

سرمربی استقلال خوزستان درباره تمرینات در تهران و میزبانی خارج از استان افزود:«خوشحالم که در تهران تمرین می‌کنیم و آب و هوای تهران نسبت به جنوب کشور مناسب‌تر است، اما اینکه میزبان باشیم اما خارج از استان بازی کنیم، برای فوتبال خوزستان خوشایند نیست. امیدوارم مسئولان استانی به فوتبال خوزستان و استقلال خوزستان کمک کنند تا بتوانیم بازی‌های خانگی را در اهواز و ورزشگاه غدیر برگزار کنیم. این امر باعث حضور بیشتر هواداران خواهد شد و انرژی تیم را افزایش می‌دهد.»

خلیفه در رابطه با حمایت از تیم ملی گفت:«تمام تیم‌های لیگ برتر باید به نوعی به تیم ملی کمک کنند تا در مسابقات بین‌المللی موفق باشیم و افتخار ملی کسب کنیم. اما باید مراقب بازیکنان باشیم و فشار بیش از حد وارد نکنیم تا سلامت و آینده آن‌ها حفظ شود. جای تشکر دارد از آقای قلعه‌نویی و همه ملی‌پوشان که باعث افتخار فوتبال ایران هستند.»

اودرباره وضعیت دروازه‌بانان تیم و بازیکنان جوان ادامه داد:«با حضور آقای فرشاد بختیاری‌زاده در کادر فنی، نگرانی خاصی در دروازه نداریم. همچنین بازیکنان جوان مثل امید افشین و محمدجواد کیا فرصت خوبی برای کسب تجربه دارند. با این ترکیب، مطمئنیم در دروازه مشکلی نخواهیم داشت.»

خلیفه درباره شایعه انتقال عیسی به استقلال خوزستان گفت:«خوشحال هستم که این انتقال ممکن است صورت گیرد. آقا عیسی افتخار فوتبال کشور و خوزستان است و باشگاه پیگیر این موضوع است. امیدوارم بتوانیم از حضور ایشان بهره‌مند شویم.»

سرمربی استقلال خوزستان در پایان درباره برگزاری بازی بدون VAR اظهار داشت:«از سازمان لیگ تقاضا دارم تمام مسابقات با VAR برگزار شود تا عدالت رعایت شود. ما دنبال سود شخصی نیستیم، بلکه می‌خواهیم هر تیم شایسته‌ای برنده شود و سه امتیاز را کسب کند.»

خلیفه در پایان تاکید کرد:«تیم ما آماده است، تمرینات به خوبی پیش رفته، بازیکنان جوان و باتجربه در کنار هم هستند و با حمایت مدیریت و هواداران امیدواریم فردا نمایش خوبی ارائه دهیم. تمرکز ما روی تاکتیک، هماهنگی و بازی جوانمردانه است تا فوتبال خوزستان را سربلند کنیم.»

