​ضربه سنگین به ناپولی در آغاز فصل: مصدومیت جدی لوکاکو و احتمال جراحی

به گزارش ایلنا به نقل از کالچومرکاتو، روملو لوکاکو که در ترکیب ناپولی برای فصل جدید قرار گرفته بود با مصدومیتی جدی روبرو شده و حالا احتمال جراحی نیز مطرح شده است. مهاجم سابق اینتر و رم در جریان بازی تدارکاتی مقابل المپیاکوس و حوالی دقیقه سی‌ام بازی هنگام شوت‌زنی از راه دور دچار آسیب شد و بلافاصله از ناحیه ران چپ روی زمین افتاد. آنتونیو کونته که در جریان اتفاق قرار گرفت بلافاصله تعویض را انجام داد و از همان لحظه مشخص بود که ماجرا جدی است.

باشگاه ناپولی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که لوکاکو در بیمارستان پینتا گراندی تحت معاینات تصویربرداری قرار گرفته و پارگی درجه بالا در عضله رکتر فموریس پای چپ او تأیید شده است. او بلافاصله روند توان‌بخشی را آغاز کرده اما در عین حال قرار است با یک جراح مشورت کند؛ مسئله‌ای که امکان انجام عمل جراحی را نیز وارد معادلات کرده و همین موضوع نگرانی‌ها را در مورد مدت دوری او از زمین افزایش داده است.

در شرایطی که شایعات اولیه از کشیدگی خفیف حکایت داشت آزمایش‌های جدید واقعیت تلخ‌تری را نشان دادند. بر اساس پیش‌بینی‌ها لوکاکو ممکن است تا پایان اکتبر یا حتی نوامبر از میادین دور بماند و این یعنی بخش بزرگی از نیم‌فصل نخست را از دست خواهد داد.

برای آنتونیو کونته که تیمش را بر اساس قدرت تهاجمی و تجربه لوکاکو بازسازی کرده بود این یک ضربه جدی در شروع فصل است. اکنون کادر فنی ناپولی باید نه‌تنها سیستم هجومی خود را بازطراحی کند بلکه مسیر درمان مهاجم بلژیکی را نیز میان توان‌بخشی یا جراحی تعیین کند؛ روندی که در هر دو حالت زمان‌بر خواهد بود و ناپولی را تا مدت‌ها از مهره کلیدی خود محروم خواهد کرد.

