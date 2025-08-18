خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرژ اوریه باید برای بازی در پرسپولیس صبر کند

سرژ اوریه باید برای بازی در پرسپولیس صبر کند
کد خبر : 1675196
لینک کوتاه کپی شد.

سرژ اوریه احتمال زیاد در ترکیب اصلی بازی هفته نخست غایب خواهد بود.

به گزارش ایلنا، اوریه طی هفته‌های گذشته همراه پرسپولیس تمرین کرده اما فاصله‌ای طبیعی تا فرم مسابقه‌ای دارد. کادرفنی نیز با در نظر گرفتن همین موضوع، احتمالاً استفاده از او را مرحله‌ای پیش می‌برد تا ریسک مصدومیت یا افت کیفیت در نخستین بازی فصل به حداقل برسد. استوری اوریه با واژه «Sabr» نیز از همین نگاه خبر می‌دهد؛ پذیرش یک مسیر تدریجی برای رسیدن به آمادگی کامل و هماهنگی با ساختار دفاعی تیم.

جایگاه دفاع راست در پرسپولیس حساس است. یعقوب براجعه گزینه جوان و پرتلاشی است اما تجربه بازی‌های بزرگ هنوز در کارنامه‌اش کم است و حضور یک نام بین‌المللی مثل اوریه به این خط وزن می‌دهد. از سوی دیگر، هاشمیان که برای هر پست دو گزینه می‌خواهد، ترجیح می‌دهد سرمایه خارجی‌اش را در بهترین وضعیت روانه میدان کند نه با شتابی که ممکن است به بهای از دست رفتن چند هفته تمام شود.

اوریه در تیم‌هایی مثل پاری‌سن‌ژرمن و تاتنهام  اغلب فرم مطلوبی داشت و اگرچه هواداران مشتاق دیدن او از همان هفته اول‌ بودند اما صبر بیشتر می‌تواند شروعی مطمئن‌تر برای او رقم بزند.

سرژ اوریه باید برای بازی در پرسپولیس صبر کند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور