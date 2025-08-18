سرژ اوریه باید برای بازی در پرسپولیس صبر کند
سرژ اوریه احتمال زیاد در ترکیب اصلی بازی هفته نخست غایب خواهد بود.
به گزارش ایلنا، اوریه طی هفتههای گذشته همراه پرسپولیس تمرین کرده اما فاصلهای طبیعی تا فرم مسابقهای دارد. کادرفنی نیز با در نظر گرفتن همین موضوع، احتمالاً استفاده از او را مرحلهای پیش میبرد تا ریسک مصدومیت یا افت کیفیت در نخستین بازی فصل به حداقل برسد. استوری اوریه با واژه «Sabr» نیز از همین نگاه خبر میدهد؛ پذیرش یک مسیر تدریجی برای رسیدن به آمادگی کامل و هماهنگی با ساختار دفاعی تیم.
جایگاه دفاع راست در پرسپولیس حساس است. یعقوب براجعه گزینه جوان و پرتلاشی است اما تجربه بازیهای بزرگ هنوز در کارنامهاش کم است و حضور یک نام بینالمللی مثل اوریه به این خط وزن میدهد. از سوی دیگر، هاشمیان که برای هر پست دو گزینه میخواهد، ترجیح میدهد سرمایه خارجیاش را در بهترین وضعیت روانه میدان کند نه با شتابی که ممکن است به بهای از دست رفتن چند هفته تمام شود.
اوریه در تیمهایی مثل پاریسنژرمن و تاتنهام اغلب فرم مطلوبی داشت و اگرچه هواداران مشتاق دیدن او از همان هفته اول بودند اما صبر بیشتر میتواند شروعی مطمئنتر برای او رقم بزند.