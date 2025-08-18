اخباری: دوست داریم در یزد و کنار هواداران چادرملو بازی کنیم
سرمربی چادرملو اردکان پیش از دیدار با فولاد خوزستان از شرایط میزبانی و آمادگی تیمش برای هفته نخست لیگ برتر صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، محمدسعید اخباری، سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان گفت: «متأسفانه در مسابقهای که میزبان هستیم، باید در تهران و دور از هواداران خودمان بازی کنیم. جای هواداران یزدی و مردم شریف اردکان خالی است و امیدوارم هرچه زودتر شرایطی فراهم شود تا در ورزشگاه نصیری یزد و کنار هواداران بازی کنیم.»
او درباره دشواریهای آغاز لیگ عنوان کرد: «هفتههای ابتدایی لیگ معمولاً برای همه تیمها چالشبرانگیز است، چون هنوز به فرم ایدهآل نرسیدهاند. تیمها پس از چند مسابقه رسمی به شرایط واقعی خود میرسند و معمولاً از هفته پنجم یا ششم میتوان فرم اصلی تیمها را دید. امیدوارم فردا تیم ما موفق باشد و کمترین اشتباه را داشته باشد.»
سرمربی چادرملو در خصوص حریف نخست خود اظهار داشت: «فولاد تیمی قدرتمند و باکیفیت است که فصل گذشته توانست پس از چند سال ناکامی، در جمع چهار تیم برتر قرار گیرد. یحیی گلمحمدی این تیم را به مدار موفقیت بازگرداند و نیازی به تعریف من ندارد. بازی فردا برای هر دو تیم دشوار خواهد بود و نیازمند تمرکز و دقت بالا هستیم.»
اخباری درباره روند آمادهسازی تیم گفت: «تمام تلاش ما این بود که بازیکنان از نظر بدنی و تاکتیکی به آمادگی مطلوب برسند. در نقلوانتقالات نیز بر اساس بودجه و فلسفه باشگاه عمل کردیم. اهل غر زدن نیستم و شرایط موجود را پذیرفتهایم. همه مربیان دوست دارند بودجه خوبی داشته باشند و بازیکنان باکیفیت جذب کنند، اما ما با بضاعت موجود وارد عمل شدیم.»
اخباری درباره نفرات جدید تیم افزود: «چند بازیکن لیگ برتری، چند جوان بااستعداد و تعدادی بازیکن خارجی جذب کردیم، اما به دلیل دیر اضافهشدن برخی نفرات و صدور نشدن ITC بعضی خارجیها، آنها به دیدار فردا نمیرسند. این مسئله در ابتدای فصل طبیعی است، چون اغلب تیمها با مصدومان یا بازیکنان غایب مواجه هستند.»
سرمربی چادرملو درباره تفاوت بودجه تیمها گفت: «مجموع قرارداد پنج بازیکن خارجی ما به اندازه یک بازیکن خارجی برخی تیمهای لیگ نیست. سال گذشته تجربه خوبی با بازیکنان اکوادوری و برزیلی داشتیم و امسال نیز بر اساس همان الگو عمل کردیم. جذب بازیکنان اروپایی به دلیل شرایط اقتصادی و خواستههای آنان دشوار است، بنابراین بازیکنانی جذب کردیم که هم از نظر مالی و هم از نظر فنی با باشگاه و فوتبال ایران سازگار باشند.»
او با انتقاد از برخی قوانین سازمان لیگ گفت: «قوانینی مانند الزام قرارداد دوساله برای بازیکنان بالای ۳۰ سال، جذب برخی نفرات را برای ما دشوار کرده است. با این حال، توانستیم بازیکنان خوبی جذب کنیم و امیدوارم در طول فصل پاسخ اعتماد باشگاه و هواداران را بدهند.»
در پایان اظهار داشت: «بازیکنان ما انگیزه زیادی دارند و میخواهند از همان نخستین دیدار تواناییهای خود را نشان دهند. این تازه اپیزود اول نمایش تیمی است که میتواند در ادامه مسیر، شایسته نام اردکان و استان یزد باشد.»