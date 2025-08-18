خبرگزاری کار ایران
اسپانیول 2 - اتلتیکو مادرید 1 ؛ شروع ناامید کننده سیمئونه در بارسلون
تیم فوتبال اتلتیکومادرید فصل جدید لالیگا را با شکست آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته نخست لالیگای اسپانیا و شب سوم این مسابقات؛ تیم فوتبال اتلتیکومادرید از ساعت 23 شب گذشته (یکشنبه) در خانه اسپانیول به میدان رفت و با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.

برای تیم تحت هدایت دیه‌گو سیمئونه در این بازی خولین آلوارز در دقیقه 37 گلزنی کرد.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

سلتاویگو صفر - ختافه 2

اتلتیک بیلبائو 3 - سویا 2

 

