غافلگیریهای هاشمیان در دو جناح
ترکیب احتمالی پرسپولیس برای آغاز لیگ بیستوپنجم
اولین ترکیب رسمی وحید هاشمیان پر از تصمیمات غیرمنتظره خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سرخها فصل تازه را پس از یک سال دوری از سکوهای قهرمانی آغاز میکنند و با توجه به مصدومیتها، محرومیت و وضعیت ثبت قراردادها، ترکیب اولیه وحید هاشمیان برابر فجرسپاسی چهرهای غیرمنتظره خواهد داشت.
پرسپولیس در حالی آماده دیدار نخست خود در ورزشگاه شهر قدس میشود که نخستین تجربه رسمی وحید هاشمیان روی نیمکت این تیم با فهرستی دستخوش تغییر همراه است. نامتوازن بودن اسکواد، تکمیلنشدن برخی خریدها و ضرورت اعلام لیست خروج، طی روزهای اخیر فشار زیادی را به کادر فنی وارد کرده است؛ با این حال تصمیمات اولیه برای چیدمان بازی افتتاحیه نهایی شده است.
مرتضی پورعلیگنجی و تیوی بیفوما به دلیل مصدومیت در دسترس نیستند و حسین ابرقویینژاد نیز محروم است؛ اتفاقی که معادلات خط دفاعی را پیچیدهتر میکند. در همین حال شنیده میشود مجتبی فخریان و وحید امیری در فهرست این مسابقه قرار ندارند.
درون دروازه، پیام نیازمند خرید شاخص تابستانی پرسپولیس انتخاب نخست هاشمیان و امیلیو آلوارز است و با پیراهن شماره یک به دنبال شروعی مطمئن خواهد بود.
در قلب خط دفاعی، ترکیب دوگانه حسین کنعانیزادگان و سهیل صحرایی محتملترین گزینه است؛ زوجی از یک ملیپوش باتجربه کنار بازیکن جوان محصول آکادمی که فصل گذشته هم در مقطع مشابه نمایش امیدوارکنندهای داشت. در کنارهها اما بزرگترین غافلگیری دیده میشود: یعقوب براجعه در سمت راست و فرشاد احمدزاده در پست غیرتخصصی دفاع چپ. احمدزاده که عمدتاً وینگر راست و چپ بوده، با توجه به ترافیک بالای خطوط هجومی، اینبار یک خط عقبتر میایستد و برای رقابت با میلاد محمدی محک میخورد.
در میانه میدان، سروش رفیعی با نقش تدافعیتر کنار مارکو باکیچ، هافبک مونتهنگرویی تازهوارد، به کار گرفته میشود و میلاد سرلک و محمد خدابندهلو گزینههای تعویضی این ناحیه خواهند بود.
در خطوط جلویی، معادله پرترافیک وینگرها برای هفته نخست حل شده است: محمدامین کاظمیان از جناح راست و امید عالیشاه با بازوبند کاپیتانی از سمت چپ بازی میکنند؛ انتخابی که با توجه به ناآمادگی اوستون اورونوف منطقی به نظر میرسد. پشت مهاجم، رضا شکاری در نقش پلیمیکر وظیفه بازیسازی را بر عهده خواهد داشت.
در خط حمله، پرسپولیس به سیستم تکمهاجم بازمیگردد و علی علیپور تنها نوک ترکیب خواهد بود. تا زمان جذب مهاجم جدید، سردار دورسون احتمالا مسابقه را از روی نیمکت آغاز میکند.
یک نکته کلیدی اما میتواند همهچیز را تحت تأثیر قرار دهد: صدور کارت بازی خریدهای جدید از سوی سازمان لیگ. در صورت تأخیر در ثبت قراردادها، پیام نیازمند، مارکو باکیچ، محمدامین کاظمیان و رضا شکاری امکان حضور نخواهند داشت و گزینههایی مانند امیررضا رفیعی، محمد خدابندهلو، میلاد سرلک و احتمالا اوستون اورونوف به ترکیب افزوده میشوند. این ملاحظات، نخستین ترکیب فصل را برای پرسپولیس به یکی از غیرقابلپیشبینیترین چیدمانهای هفته اول تبدیل کرده است.
ترکیب احتمالی پرسپولیس با چینش ۱-۳-۲-۴:
پیام نیازمند، سهیل صحرایی، حسین کنعانیزادگان، یعقوب براجعه، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، امید عالیشاه، امین کاظمیان، رضا شکاری و علی علیپور