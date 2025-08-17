خبرگزاری کار ایران
آرتتا: با اینکه یونایتد را بردیم، هنوز راضی نیستیم!

میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، می‌گوید تیمش با وجود کسب یک پیروزی مهم در خانه منچستریونایتد، از عملکرد خود رضایت کامل نداشته و همین نشانه خوبی برای آینده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ای‌اِس‌پی‌اِن، آرسنال در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته نخست لیگ برتر با تک‌گل ریکاردو کالافیوری در دقیقه ۱۳ توانست یونایتد را در الدترافورد شکست دهد. این گل روی ارسال کرنر دکلان رایس و واکنش ضعیف آلتای بایندیر به دست آمد تا توپچی‌ها فصل را با سه امتیاز شیرین آغاز کنند.

با این حال، میکل آرتتا پس از پایان بازی از فضای رختکن تیمش صحبت کرد و گفت:«وقتی وارد رختکن شدم، بازیکنان هنوز راضی نبودند. ما اینجا اولین بازی فصل را بردیم اما احساس شادی کامل وجود نداشت. این یعنی ذهنیت تیم رشد کرده. این نشانه خیلی خوبی است.»

او ادامه داد:«بازی در الدترافورد همیشه سخت است، مخصوصاً حالا که آن‌ها با بازیکنان جدیدشان در حال ساختن چیزی هستند. اینکه در چنین فضایی فصل را با برد شروع کنیم، باعث افتخارم است. با این حال، چیزی که بیشتر من را خوشحال می‌کند، واکنش بازیکنانم به اشتباهات بود. چه اشتباهات طبیعی، چه غیرمنتظره، واکنش آن‌ها به همه‌شان عالی بود و همین باعث شد بازی را ببریم. در غیر این صورت، برد ممکن نبود.»

آرسنال حالا به رکوردی چشمگیر رسیده است؛ آن‌ها طی دو فصل اخیر در ۲۱ دیدار برابر تیم‌های سنتی شش‌تای بزرگ لیگ شکست نخورده‌اند، از جمله بازی برابر لیورپول، سیتی، چلسی، تاتنهام و منچستریونایتد. آرتتا با اشاره به این روند گفت:«زمانی که من به تیم آمدم، ۱۸ یا شاید ۲۲ سال بود که آرسنال در الدترافورد پیروز نشده بود. حالا ما در اولین بازی فصل اینجا بردیم و باز هم راضی نیستیم. این خیلی خوب است.»

شاگردان آرتتا در ادامه باید روز ۲۳ آگوست در ورزشگاه امارات میزبان لیدز باشند، در حالی که منچستریونایتد یک روز بعد به مصاف فولام خواهد رفت.

