آموریم پس از شکست برابر آرسنال: تیم من شجاع بود
روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، با وجود شکست در اولین بازی فصل جدید مقابل آرسنال، از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد و گفت به آنها افتخار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای اسپورتس، منچستریونایتد فصل ۲۰۲۵-۲۶ را با باختی خانگی آغاز کرد. تکگل ریکاردو کالافیوری برای آرسنال کافی بود تا سه امتیاز را از الدترافورد خارج کند، اما روبن آموریم، سرمربی پرتغالی یونایتد، از عملکرد تیمش در این دیدار راضی بود. او به ویژه شجاعت شاگردانش را در طول بازی ستود و از رویکرد تهاجمیتر آنها نسبت به فصل گذشته تمجید کرد.
آموریم در پایان بازی گفت:«واقعاً به بازیکنانم افتخار میکنم. آنها در تمام دقایق بازی شجاع بودند. شایسته نتیجهای متفاوت بودیم، اما حالا باید روی بازی بعدی تمرکز کنیم.
نسبت به فصل گذشته خیلی تهاجمیتر بودیم، در تمام طول بازی نفر به نفر جلو رفتیم و پرس از بالا انجام دادیم. با توپ هم کیفیت داشتیم. حتی وقتی صدای هواداران بلند شد، باز هم به سبک بازی خودمان ادامه دادیم.
بازیکنانم هم با توپ و هم بدون توپ میتوانند تفاوت ایجاد کنند. از بازیمان راضیام. باختیم، ایرادهایی هست که باید برطرف شود، اما این تیم کاملاً متفاوت از فصل قبل بود.»
در این بازی، برایان امبومو و ماتیوس کنیا نخستین بازی خود در لیگ برتر را برای یونایتد انجام دادند و نمایش امیدوارکنندهای داشتند. با این حال، اشتباه آلتای بایندیر روی ارسال کرنر باعث شد که دروازه میزبان روی ضربه سر کالافیوری باز شود.
پس از پایان بازی، برونو فرناندز کاپیتان منچستریونایتد نیز درباره گل آرسنال واکنش نشان داد و گفت:«ما موقعیتهایی داشتیم اما استفاده نکردیم، این بزرگترین نکته منفی است. وقتی دروازهبان را لمس میکنند و او نمیتواند بپرد، شرایط سخت میشود. درباره قوانین جدید با ما جلسه گذاشتهاند و گفتند اگر بازیکنی مانع شود و به توپ نگاه نکند، سوت زده میشود، اما در عمل اینها بیشتر حرف است.»