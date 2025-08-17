به گزارش ایلنا، در رقابت‌های کانتندر جوانان اردن، نمایندگان تنیس روی میز ایران عملکرد درخشانی داشتند و موفق به کسب دو مدال طلای ارزشمند شدند.

مبین امیری در رده سنی زیر ۱۵ سال در دیدار فینال با برتری برابر عبدالعزیز العبدالله از قطر، با نتایج ۱۱-۹، ۱۱-۷ و ۱۱-۹ به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را به دست آورد. پیش از این، امیری در مرحله یک‌هشتم نهایی جولی دایوب از سوریه را ۳ بر صفر شکست داد، در یک‌چهارم نهایی کیم اون‌سو از کره‌جنوبی را ۳ بر ۲ پشت سر گذاشت و در نیمه‌نهایی وایشناوی جایسوال از هند را ۳ بر صفر مغلوب کرد.

در رده سنی زیر ۱۹ سال دختران، ستایش ایلوخانی در دیدار فینال مقابل دیویانشی بومیک از هند با نتیجه ۳ بر ۲ (۷-۱۱، ۱۲-۱۰، ۵-۱۱، ۱۱-۷، ۱۱-۸) پیروز شد و مدال طلا را به ایران هدیه کرد.

این موفقیت‌ها نشان‌دهنده استعداد و آمادگی بالای ملی‌پوشان جوان ایران در عرصه تنیس روی میز است و امیدها را برای رقابت‌های بین‌المللی آینده افزایش می‌دهد.

