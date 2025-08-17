خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو طلای خوش‌رنگ تنیس روی میز ایران در اردن

دو طلای خوش‌رنگ تنیس روی میز ایران در اردن
کد خبر : 1674845
لینک کوتاه کپی شد.

مبین امیری و ستایش ایلوخانی در مسابقات کانتندر اردن موفق به کسب مدال طلا شدند و نام ایران را در رقابت‌های جوانان این کشور برجسته کردند.

به گزارش ایلنا، در رقابت‌های کانتندر جوانان اردن، نمایندگان تنیس روی میز ایران عملکرد درخشانی داشتند و موفق به کسب دو مدال طلای ارزشمند شدند.

مبین امیری در رده سنی زیر ۱۵ سال در دیدار فینال با برتری برابر عبدالعزیز العبدالله از قطر، با نتایج ۱۱-۹، ۱۱-۷ و ۱۱-۹ به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را به دست آورد. پیش از این، امیری در مرحله یک‌هشتم نهایی جولی دایوب از سوریه را ۳ بر صفر شکست داد، در یک‌چهارم نهایی کیم اون‌سو از کره‌جنوبی را ۳ بر ۲ پشت سر گذاشت و در نیمه‌نهایی وایشناوی جایسوال از هند را ۳ بر صفر مغلوب کرد.

در رده سنی زیر ۱۹ سال دختران، ستایش ایلوخانی در دیدار فینال مقابل دیویانشی بومیک از هند با نتیجه ۳ بر ۲ (۷-۱۱، ۱۲-۱۰، ۵-۱۱، ۱۱-۷، ۱۱-۸) پیروز شد و مدال طلا را به ایران هدیه کرد.

این موفقیت‌ها نشان‌دهنده استعداد و آمادگی بالای ملی‌پوشان جوان ایران در عرصه تنیس روی میز است و امیدها را برای رقابت‌های بین‌المللی آینده افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور