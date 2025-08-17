ویژه از استقلال: دو خرید جدید و یاسر آسانی در راهند!

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در گفت‌وگو با رسانه این باشگاه اعلام کرد که تفاهم نامه مالی خوبی با یک هلدینگ معتبر اقتصادی امضا شده است. او در این باره توضیح داد: «امروز اتفاق خوب و مهمی برای باشگاه رخ داد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که فصل گذشته به دلیل مشکلاتی که وجود داشت، نتوانستیم اسپانسر یا حامی مالی بزرگ داشته باشیم اما امسال با توجه به مذاکرات خوبی که صورت گرفت و همچنین بیان ظرفیت های باشگاه استقلال، توانستیم با یکی از هلدینگ های مهم اقتصادی در کشورمان، یک تفاهم نامه برای حمایت مالی داشته باشیم.»

او در ادامه گفت: «به لطف خدا، دو شرکت مهم و فعال در حوزه اقتصادی – شرکت آرتابان موتور و شرکت سرمایه گذاری قلک – با ما همکاری خواهند داشت. فکر میکنم هم برای باشگاه استقلال و هوادارانش و هم برای این دو شرکت فرصت خوبی است تا با همکاری یکدیگر بتوانند شرایط یک تفاهم خیلی خوب را ایجاد کنند و شرایط برد – برد ایجاد کنند.»

تاجرنیا همچنین تاکید کرد: «با توجه به اینکه هواداران استقلال به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در یک موقعیت مناسب و برتر قرار دارند، بدون شک یک برند خودرو و همچنین یک شرکت سرمایه گذاری می‌تواند به همراهی بیشتر هواداران استقلال با این مجموعه کمک کند.»

سرپرست مدیرعاملی استقلال دو خبر خوش نقل و انتقالاتی هم به هواداران این تیم داد: «همانطور که قبلا هم گفته بودم به عنوان رئیس هیئت مدیره، در حوزه نقل و انتقالات دخالتی نداشتم جز اینکه در میانه راه متوجه شدیم کار سخت است و یک کمیته سه نفره شکل گرفت به روند فعالیت تیم شدت بخشید. این کمیته فعالیتش را در ادامه می‌دهد. در دو سه روز آینده هم خبرهای خوش در خصوص حضور دو بازیکن جدید داریم و هم در تلاش هستیم تا یاسر آسانی را از نیم فصل بیاوریم. از ابتدا باید ملاحظات لازم انجام می‌شد اما همه تلاشمان این است تا در فرصت باقیمانده، این بازیکنان را به نیم فصل اول برسانیم.»

تاجرنیا همچنین گفت: «خوشبختانه در جلساتی که با سیدورف و ساپینتو داشته، تعامل خوبی شکل گرفته و امیدوارم این تعامل به تکمیل مطلوب تیم منجر شود تا حال هواداران و استقلال هم خوب شود.»

او در پایان یک درخواست از هواداران استقلال داشت: «از همه هواداران عزیز خواهش میکنم درک کنیم که شرایط در سالهای گذشته سخت بوده. یک مساله مهم که در استقلال باید دنبال شود، زیرساخت های مالی و ساختاری است. این موضوع نیازمند همدلی و همراهی هواداران است. نقش مدیریت، پیشکسوتان و هواداران خیلی مهم است. از چند دستگی و اختلاف هیچوقت نمیتوان بهره برد. امیدوارم روند فعلی به ایحاد فضای دوستانه منجر شود. به آینده و فصل پیش رو خیلی خوش بین هستم. امیدوارم علاوه بر نتایج فنی خوب، به لحاظ اخلاقی و اجتماعی هم در باشگاه استقلال همدلی و دوستی به وجود بیاید.»

