چرا گل دیدنی کریستال پالاس به چلسی مردود شد؟

به گزارش ایلنا، در شبی که کریستال پالاس می‌توانست با یک ضربه ایستگاهی درخشان از ستاره انگلیسی‌اش پیش بیفتد، داور بازی با مراجعه به مانیتور کنار زمین گل را مردود اعلام کرد تا یکی از جنجالی‌ترین لحظات هفته اول لیگ برتر رقم بخورد.

در دقیقه ۲۷ بازی در استمفوردبریج، ابرچی ازه پشت یک ضربه ایستگاهی ایستاد و با شوتی سهمگین توپ را از دل دیوار دفاعی چلسی عبور داد و دروازه رابرت سانچز را گشود. گلزن کریستال پالاس با شادی راهی نقطه کرنر در نزدیکی هواداران خودی شد، اما خوشحالی‌اش دوام چندانی نداشت. دارن انگلند به عنوان داور بازی به سراغ مانیتور رفت و با استناد به خطای مارک گِهی، گل را مردود اعلام کرد.

بر اساس قوانین، بازیکنان مهاجم هنگام زدن ضربه ایستگاهی باید حداقل یک متر از دیوار دفاعی سه نفره یا بیشتر فاصله داشته باشند. داور اعلام کرد که گِهی این قانون را نقض کرده و هم‌زمان با فشار روی مویسس کایسدو باعث اخلال در خط دفاعی چلسی شده است.

برای اولین بار، دارن انگلند با میکروفون رسمی، به طور علنی تصمیم خود را به تماشاگران استمفورد بریج اعلام کرد:«بازیکن شماره شش تیم مهمان هنگام زدن ضربه، کمتر از یک متر با دیوار فاصله دارد. بنابراین ضربه غیرمستقیم برای تیم میزبان و گل مردود اعلام می‌شود.»

با این تصمیم، پالاس با تساوی بدون گل به رختکن رفت، در حالی که این گل می‌توانست به‌احتمال زیاد آخرین گل ازه در لباس پالاس باشد. تصمیم بحث‌برانگیز داور بار دیگر بحث در مورد اجرای یکسان قوانین و نقش VAR در فوتبال انگلیس را داغ کرده است.

