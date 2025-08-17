فلیکِ بیرحم: باید صد درصد آماده باشیم!
هانسی فلیک با وجود برد ۳ بر صفر بارسلونا مقابل مایورکا، عملکرد تیمش را به شدت نقد کرد و نشان داد که در فلسفه او جاهطلبی و استانداردهای حرفهای قابل معامله نیستند.
به گزارش ایلنا، بارسلونا در اولین بازی فصل جدید لالیگا موفق شد با سه گل از سد مایورکا عبور کند، اما این نتیجه برای سرمربی آلمانی هیچ رضایتی به همراه نداشت.
فلیک که از روز نخست حضورش در نوکمپ سطح توقعات را بالا برده، پس از بازی صراحتاً اعلام کرد:«از بازی خوشم نیامد. سه امتیاز مهم است، اما فکر میکنم تیم فقط با ۵۰ درصد توان بازی کرد. ما باید همیشه در ۱۰۰ درصد باشیم. افت تمرکز را دوست ندارم. باید گل بزنیم، باید بهتر شویم.»
انتقادات او فقط محدود به زمین مسابقه نبود. در روزهای اخیر فلیک از رفتار برخی بازیکنان و حتی مدیریت باشگاه نیز گلایه کرده است.
او پیشتر از وضعیت نامشخص فهرست بازیکنان و تأخیر در ثبت قرارداد ستارههای تازهوارد همچون مارکوس رشفورد و خوان گارسیا ابراز نارضایتی کرده بود. حتی تعطیلی ناگهانی تور آسیایی بارسلونا که دو بار لغو و دوباره فعال شد، باعث شد او مستقیماً نارضایتیاش را به خوان لاپورتا و مدیران ارشد منتقل کند.
با این حال، فلیک تنها به نقد بسنده نکرد. او در همین مدت پیشرفت بازیکنانی مانند فرمین لوپز را ستود و نشان داد همانقدر که سختگیر است، از تلاش و پیشرفت شاگردانش نیز تقدیر میکند.
در باشگاه بارسلونا هم نگاه مثبتی به شخصیت سختگیرانه او وجود دارد؛ زیرا معتقدند چنین سطحی از جاهطلبی میتواند کلید موفقیتهای بیشتر از فصل گذشته باشد؛ فصلی که با قهرمانی در لالیگا، کوپا دلری و سوپرجام همراه شد.
برای فلیک اما یک اصل تغییرناپذیر است: بارسلونا در هر شرایطی باید در اوج بماند، بیوقفه بجنگد و اجازه ندهد حتی پیروزیهای پرگل، سطح توقعات را پایین بیاورد.