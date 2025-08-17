انریکه: با این ترکیب، نگرانی از بابت مصدومیت نداریم

به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه، سرمربی پاری‌سن‌ژرمن، در آستانه شروع فصل جدید لیگ فرانسه، اصلی‌ترین هدف تیمش را فتح دوباره لیگ قهرمانان اروپا عنوان کرد. او در کنفرانس خبری پیش از بازی با نانت گفت که حفظ قهرمانی در لیگ قهرمانان تاریخی و چالشی بزرگ است و نیازمند جاه‌طلبی و تلاش مضاعف است. انریکه به سختی رقابت فصل گذشته اشاره کرد و تأکید داشت که این فصل نیز رقابت نزدیک و سخت خواهد بود. او از تلاش تیم برای بازیابی حس کار با توپ پس از فینال سوپرکاپ اروپا مقابل تاتنهام ابراز رضایت کرد و گفت شروع فصل همیشه دشوار است اما تیم آماده مبارزه با مشکلات است. انریکه درباره مصدومیت‌ها گفت که در فوتبال، آسیب‌دیدگی‌ها طبیعی است و تمرینات و سفرها به دقت مدیریت می‌شود.

انریکه افزود تیم در نقل‌وانتقالات تکمیل شده و با داشتن بازیکنان چندپسته نگرانی خاصی ندارد. در خصوص بازیکنان جدید مثل ایلیا زابارنی، انریکه از کیفیت و توانایی‌های آنها به عنوان تقویت کننده تیم یاد کرد. او بزرگ‌ترین چالش پیش‌رو را حفظ غیرقابل‌پیش‌بینی بودن تاکتیکی و پیشرفت مداوم تیم دانست. در پایان، انریکه تأکید کرد همه بازیکنان و هواداران هدفی مشترک دارند: بردن جام‌ها به صورت تیمی.

انتهای پیام/