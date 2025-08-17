پایان انتظار ۳۵۲ روزه برای یک گل تاریخی!

به گزارش ایلنا، افتتاحیه لیگ برتر انگلیس با یکی از جذاب‌ترین مسابقات افتتاحیه تاریخ لیگ همراه شد. جایی که برخلاف تصور هواداران، بورنموث با درخشش آنتوان سمنیو دو گل خورده در ورزشگاه آنفیلد را جبران کرد و در نیمه دوم به مسابقه بازگشت.

کمتر کسی فکرش را می‌کرد که مدافع عنوان قهرمانی در روز درخشش بازیکنان جدید، فرصت برتری را از دست بدهد اما تعویض‌های نه‌چندان جالب اشلوت و عملکرد غافلگیرکننده تیم آندونی ایرائولا در بازی انتقالی، نشان داد که چرا پیروزی در هر بازی لیگ برتر انگلیس دشواری‌های خاص خود را دارد.

گره کار لیورپول در هفته نخست اما به دست کسی باز شد که کمتر کسی تصورش را می‌کرد که در این هفته، حتی بخشی از ترکیب تیم باشد؛ فدریکو کیه‌زا که در شش مسابقه فصل گذشته لیگ برتر، موفق به گلزنی نشده بود و برای اولین گل خود در لیگ برتر، یک سال صبر کرد اما در بهترین زمان ممکن، لحظه جادویی خود در ورزشگاه آنفیلد را ساخت‌. کیه‌زا فصل گذشته با وجود گلزنی در جام اتحادیه و جام حذفی، تنها در ۱۰۴ دقیقه برای لیورپول در لیگ برتر به میدان رفت و تنها در یک مسابقه فیکس بود؛ شکست ۳-۲ مقابل برایتون در زمانی که لیورپولی‌ها، قهرمانی خود را قطعی کرده بودند.

مانند دوران حضور در یوونتوس، مصدومیت‌ها دوران حضور کیه‌زا در لیورپول را هم تحت الشعاع قرار داد اما جمعه باشکوه آنفیلد، سرانجام فرصتی را برای اعاده حیثیت ستاره ایتالیا در یورو ۲۰۲۰ فراهم کرد.

کیه‌زا در دقیقه ۸۸ با گل زیبایی که وارد دروازه گیلاس‌ها کرد، پس از ۳۵۲ روز از زمان ثبت قرارداد اولین گل لیگ برتری خود را زد تا به اسلوت ثابت کند که هنوز می‌شود روی این وینگر تکنیکی ایتالیایی حساب باز کرد.

در حالی که هنوز تکلیف جذب الکساندر ایساک مشخص نشده، تغییر شرایط مثلث خط حمله لیورپول پس از مرگ دیوگو ژوتا و جدایی دیاز و نونیز، می‌تواند برای کیه‌زا در ادامه فصل امیدوارکننده باشد. با رقم خوردن این لحظه جادویی، حالا جدایی کیه‌زا از جمع قرمزها دور از ذهن به نظر می‌رسد و شاید این بار، پسر ایتالیایی نقش مؤثرتری در دستاوردهای لیورپول به نسبت فصل گذشته داشته باشد.

انتهای پیام/