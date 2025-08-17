رسمی: مهاجم بوسنیایی-بلژیکی در ذوب آهن

به گزارش ایلنا، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال تی.اس گلکسی آفریقای جنوبی با قراردادی ۲ ساله به جمع شاگردان حدادی‌فر اضافه شد.

زایموویچ ۳۰ سال سن دارد و در بوسنی و هرزگوین متولد شده اما پاسپورت بلژیکی داشته و در این کشور زندگی می‌کند. او سابقه بازی در لوکوموتیو کرواسی، ولژ موستار بوسنی، سوگدیانا ازبکستان و تی.اس گلکسی در سوپر لیگ آفریقای جنوبی را در کارنامه دارد.

زایموویچ فصل گذشته ۱۲ گل در گلکسی آفریقای جنوبی به ثمر رساند و در کورس آقای گلی قرار گرفت. او همچنین یک فصل پیش تر ۸ گل در سوپر لیگ ازبکستان آن هم در ۱۵ بازی به ثمر رسانده است.

گفتنی است؛ جنان زایموویچ در تیم ملی زیر ۱۷ سال بلژیک نیز سابقه بازی دارد.

