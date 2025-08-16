حمایت پشت پرده یا اشتباه مدیریتی؟
بازگشت غافلگیرکننده غلامی به استقلال
با وجود عملکرد ضعیف عارف غلامی در دو سال اخیر که شامل تنها ۱۱ بازی در تیمهای بوسنی و تراکتور بوده، جذب این بازیکن توسط استقلال با واکنش تند هواداران مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، در حالی که هواداران استقلال منتظر بودند مدیران استقلال با جذب بازیکنان هجومی خط حمله این تیم را تقویت کنند، اما در اقدامی عجیب و بحثبرانگیز اقدام به جذب عارف غلامی شد؛ بازیکنی که در دو سال اخیر نمایش بسیار ضعیفی داشته است.
عارف غلامی سه فصل پیش به دلیل نمایش ضعیف از استقلال کنار گذاشته شد و مدتی بدون تیم بود و در حالی که ادعا میکرد راهی لیگ فرانسه خواهد شد و با تیمهای لاشامپیونه قرارداد خواهد بست، اما سر از لیگ بوسنی درآورد و در تیم ولژ موستار دیده شد. البته این قرارداد نیز منجر به احیای دوباره این بازیکن نشد و او فقط در ۷ بازی برای این تیم به میدان رفت و غالباً نیمکتنشین بود.
مدافع پراشتباه فوتبال ایران که اصلاً در حد و اندازه تیمهای بزرگ نیست، اما به سبب نفوذ مدیربرنامهاش ناگهان سر از تیم بزرگ تراکتور درآورد که البته این انتقال نیز به لحاظ فنی برای این بازیکن هیچ محصولی نداشت و این بازیکن در تراکتور نیز تعداد بازیهایش به عدد ۴ رسید!
در مجموع غلامی طی دو سال اخیر در ۱۱ بازی به میدان رفته که آمار بسیار ضعیفی است، اما در کمال شگفتی و ناباوری باشگاه استقلال اقدام به جذب این بازیکن کرده است و روشن نیست که استعداد مدیران و مالکان استقلال از جذب چنین بازیکنی که محبوبیتی میان هواداران استقلال ندارد و بشدت از بازگشتش انتقاد شده، چیست؟!
اگر فضای مجازی را در یک ماه اخیر آنالیز کنیم به این نتیجه میرسیم که تعداد مخالفان عارف غلامی فراتر از تصورات است و این بازیکن اساساً جایگاهی در میان هواداران استقلال ندارد.
اینکه چه طور تصمیمگیران در باشگاه استقلال به این نتیجه میرسند که از میان گزینههای موجود به سراغ عارف غلامی بروند سؤال مهمی است که باید پاسخ آن داده شود. شگفتی البته وقتی بیشتر میشود که میبینیم غلامی درست بعد از برکناری نظریجویباری از استقلال قراردادش را با این باشگاه منعقد میکند که این نشان میدهد به احتمال زیاد جویباری با بازگشت این بازیکن مخالف بوده و طی روزها و هفتههای اخیر تلاش میکرده به هر نحو ممکن مانع از بازگشت غلامی شود.
به هرحال هواداران استقلال امیدوارند سرمایههای این باشگاه صرف بازیکنان معمولی و سطح پایین نشود اما بازگشت غلامی واقعیت دیگری را به اثبات میرساند.