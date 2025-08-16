تعلل فدراسیون فوتبال درباره وضعیت ساپینتو

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو از سوی فدراسیون فوتبال مورد عفو قرار می‌گیرد یا خیر؟ آیا تصمیم‌گیران در فوتبال ایران با بازگشت این مربی پرتغالی به نیمکت استقلال موافقت خواهند کرد یا خیر؟! این سؤالی است که هنوز از سوی مسئولان در فدراسیون فوتبال به آن پاسخ داده نشده است و انگار بنا نیست فعلاً در خصوص ریکاردو ساپینتو تصمیم خاصی اتخاذ شود.

درهمین راستا باشگاه استقلال پیش از سوپرجام مکاتباتی با فدراسیون فوتبال داشت تا شاید موجبات بازگشت سرمربی خود به نیمکت این تیم را فراهم آورد، اما در فدراسیون فوتبال فعلاً عزمی برای تصمیم‌گیری در این خصوص و پاسخگویی به نامه رسمی باشگاه استقلال وجود ندارد و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که انگار حالا حالاها قرار نیست ساپینتو به نیمکت آبی‌ها بازگردد.

در این خصوص روایت‌های متعددی از ساختمان فدراسیون فوتبال به گوش می‌رسد. برخی خبر‌ها حکایت از نگرانی فدراسیون‌نشین‌ها از تکرار رفتار‌های ساپینتو در کنار زمین دارد و گفته می‌شود مسئولان انضباطی در فدراسیون فوتبال به شخص رئیس فدراسیون فوتبال توصیه کرده‌اند که مدتی تصمیم‌گیری در خصوص بخشش ساپینتو را به حال خود رها کنند تا دوباره رفتار‌های این سرمربی در حین برگزاری مسابقات و در شرایطی که روی سکو‌ها نشسته، مورد ارزیابی قرار بگیرد.

ظاهراً افرادی که در فدراسیون فوتبال در این خصوص تصمیم‌گیرنده هستند، نگرانند که ساپینتو دوباره به همان مرد خشمگین و عصبانی کنار زمین تبدیل شده و حاشیه‌هایی را ایجاد کند و به همین دلیل درخواست‌هایی شده که درباره بخشش او فعلاً تصمیم‌گیری نشود تا دست‌کم ساپینتو طعم تلخ محرومیت را چشیده تا شاید در ادامه لیگ دیگر دست به اقدامات حاشیه‌ساز نزند. از سویی موضوع رصد ساپینتو روی سکو‌ها نیز مطرح شده که این هم جای تأمل دارد و این دو عامل در واقع دست به دست هم داده تا درباره سرمربی استقلال به جمع‌بندی و تصمیم نهایی نرسند.

در عین حال، اما بازیکنان استقلال با به راه انداختن یک پویش در فضای مجازی خواستار بازگشت سرمربی خود به نیمکت شده‌اند که مشخص نیست این سلسله اقدامات آیا اثری در حکم صادره از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال خواهد داشت یا خیر. به واقع اگر در فدراسیون فوتبال عزم بر تنبیه ساپینتو باشد، این فشارها کارگر نمی‌افتد اما چنانچه بخواهند موضوع را به گونه دیگری حل کنند و فرصتی به ساپینتو بدهند، شاید ماجرا به سود استقلال تغییر کند وگرنه حتی ممکن است این محرومیت به طور کامل اجرا شود.

