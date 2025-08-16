خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت نام رشفورد و خوان گارسیا: بارسلونا با چهره‌های جدید مقابل مایورکا

ثبت نام رشفورد و خوان گارسیا: بارسلونا با چهره‌های جدید مقابل مایورکا
کد خبر : 1674301
لینک کوتاه کپی شد.

بارسلونا در اولین فهرست فصل تازه خود برای دیدار برابر مایورکا دو خرید بزرگ تابستانی را در ترکیب دارد تا شروعی امیدوارکننده برای دفاع از عنوان قهرمانی در لالیگا رقم بخورد.

به گزارش ایلنا، ساعاتی پیش از پرواز تیم به سون مویش، باشگاه بارسلونا فهرست بازیکنانش را اعلام کرد؛ فهرستی که در آن نام مارکوس رشفورد و خوان گارسیا به چشم می‌خورد. ثبت نام رسمی این دو بازیکن در لالیگا در آخرین لحظات انجام شد و به همین دلیل توانستند در لیست بازی امشب قرار بگیرند. در مقابل، وویچک شزنی، جرارد مارتین و رونی بردغجی جایی در ترکیب نیافتند.

درون دروازه، خوان گارسیا در کنار اینیاکی پنیا و کوشن حضور دارد. در خط دفاع، بالده، آرائوخو، کوبارسی، کریستنسن، اریک گارسیا، کنده و جوفره تورنتس انتخاب شده‌اند. خط میانی با حضور گاوی، پدری، فرانکی دی‌یونگ، دنی اولمو، فرمین لوپز و مارک کاسادو تکمیل می‌شود. در خط حمله نیز فران تورس، رافینیا، لامین یامال و مارکوس رشفورد حضور دارند.

ثبت نام رشفورد و خوان گارسیا: بارسلونا با چهره‌های جدید مقابل مایورکا

البته کاتالان‌ها در این دیدار چند غایب مهم دارند؛ مارک آندره تراشتگن، روبرت لواندوفسکی و مارک برنال به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند. از سوی دیگر وضعیت خروج هکتور فورت و اوریول رومئو هنوز نهایی نشده و این دو بازیکن در لیست نیستند.

بارسلونا امروز به مایورکا سفر کرد و پس از مسابقه بازخواهد گشت. فردا یک جلسه تمرینی صبحگاهی نیز به هدایت هانسی فلیک برگزار خواهد شد. این بازی آغاز رسمی مأموریت بارسا برای تکرار قهرمانی در لالیگا محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور