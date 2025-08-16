به گزارش ایلنا، ساعاتی پیش از پرواز تیم به سون مویش، باشگاه بارسلونا فهرست بازیکنانش را اعلام کرد؛ فهرستی که در آن نام مارکوس رشفورد و خوان گارسیا به چشم می‌خورد. ثبت نام رسمی این دو بازیکن در لالیگا در آخرین لحظات انجام شد و به همین دلیل توانستند در لیست بازی امشب قرار بگیرند. در مقابل، وویچک شزنی، جرارد مارتین و رونی بردغجی جایی در ترکیب نیافتند.

درون دروازه، خوان گارسیا در کنار اینیاکی پنیا و کوشن حضور دارد. در خط دفاع، بالده، آرائوخو، کوبارسی، کریستنسن، اریک گارسیا، کنده و جوفره تورنتس انتخاب شده‌اند. خط میانی با حضور گاوی، پدری، فرانکی دی‌یونگ، دنی اولمو، فرمین لوپز و مارک کاسادو تکمیل می‌شود. در خط حمله نیز فران تورس، رافینیا، لامین یامال و مارکوس رشفورد حضور دارند.

البته کاتالان‌ها در این دیدار چند غایب مهم دارند؛ مارک آندره تراشتگن، روبرت لواندوفسکی و مارک برنال به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند. از سوی دیگر وضعیت خروج هکتور فورت و اوریول رومئو هنوز نهایی نشده و این دو بازیکن در لیست نیستند.

بارسلونا امروز به مایورکا سفر کرد و پس از مسابقه بازخواهد گشت. فردا یک جلسه تمرینی صبحگاهی نیز به هدایت هانسی فلیک برگزار خواهد شد. این بازی آغاز رسمی مأموریت بارسا برای تکرار قهرمانی در لالیگا محسوب می‌شود.

