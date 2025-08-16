اسامی داوران هفته اول لیگ برتر اعلام شد

به گزارش ایلنا، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از روز دوشنبه آغاز خواهد شد و بر همین اساس نیز فدراسیون فوتبال اسامی داوران چهار دیدار ابتدایی هفته اول لیگ را اعلام کرد.

بر این اساس، وحید کاظمی که دیدار سوپرجام میان استقلال و تراکتور را قضاوت کرده بود، بازی پرسپولیس و فجرسپاسی را قضاوت خواهد کرد. دیداری که در تهران برگزار می‌شود اما هنوز به درستی مشخص نیست مکان آن کدام استادیوم خواهد بود.

در چهار دیدار ابتدایی فصل جدید، سه مسابقه با استفاده از فناوری کمک داور ویدیویی برگزار خواهد شد و تنها مسابقه میان خیبر خرم‌آباد و مس رفسنجان بودن VAR خواهد بود.

اسامی داوران هفته نخست به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴۳

*ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: دانیال باشند، میلاد قاسمی و کیوان علیمحمدی ناظر: حیدر شکور داور VAR: سیدرضا مهدوی کمک: علیرضا مرادی

*گل گهر سیرجان - آلومینیوم اراک

داور: وحید زمانی کمک‌ها: بهمن عبدالهی، مهدی شفیعی، مسعود حقیقی ناظر: سیداحمد صالحی داور VAR: میثم حیدری کمک: فرهاد مروجی

*پرسپولیس - فجر شهید سپاسی شیراز

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، علیرضا ممبنی، محمدعلی صلاحی ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: فرهاد فرهادپور

*خیبر خرم آباد - مس رفسنجان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: یعقوب سخندان، محسن بابایی و رضا مرادی ناظر: بابک داوری

انتهای پیام/