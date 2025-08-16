به گزارش ایلنا، مسابقات لیگ ادنوک امارات در فصل جدید آغاز خواهد شد و نمایندگان پرشمار ایرانی حاضر در این لیگ، به دنبال درخشش در آن و پوشیدن پیراهن تیم ملی در سال منتهی به جام جهانی هستند؛ لیگ اماراتی که بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی ایرانی به خود گرفته و حالا تبدیل به مقصد اصلی بازیکنان ایرانی شاغل در خارج از کشور شده است.

سردار و سعید به دنبال تکرار قهرمانی

برنده سه جام اصلی فوتبال امارات در فصل گذشته یعنی شباب الاهلی، بیشترین شانس را برای قهرمانی در این فصل دارد. تیمی که در کنار سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی که نقش مؤثری در قهرمانی فصل گذشته ایفا کردند، حالا رضا غندی‌پور را هم در ترکیب خود می‌بیند. هرچند که احتمال حساب باز کردن روی غندی‌پور جوان به عنوان گزینه فیکس در ترکیب شباب الاهلی بالا نیست. شباب الاهلی امروز در اولین مسابقه خود به مصاف الظفره می‌رود هرچند که به دلیل مصدومیت، سردار آزمون را در اختیار نخواهد داشت.

نبرد باشو با لشکر ایرانی‌ها

یکی از جالب‌ترین تقابل‌های هفته اول لیگ امارات، دیدار مهدی قایدی با تیم سابق خود خواهد بود. ستاره بوشهری تیم ملی فوتبال ایران که به تازگی راهی النصر دبی شده، در اولین بازی رسمی خود با پیراهن این تیم رودرروی تیم سابق خود الاتحاد کلبا و پنج بازیکن ایرانی این تیم قرار می‌گیرد. قایدی که فصل گذشته در لباس کلبا ۱۶ گل و ۵ پاس گل را به ثبت رساند، انگیزه‌های بسیار بالایی برای درخشش در این دیدار دارد. در سمت مقابل، احمد نوراللهی و محمدمهدی محبی اولین بازی خود برای الاتحاد کلبا را تجربه می‌کنند و سامان قدوس و شهریار مغانلو نیز در ترکیب این تیم قرار دارند. البته که امیرحسین سام دلیری نیز راهی الاتحاد کلبا شده که احتمال حضور او در ترکیب این تیم، پایین‌تر از سایر ستارگان ایرانی آنهاست.

چالش بزرگ مجیدی مقابل العین

فرهاد مجیدی که با تیم العین به عنوان بازیکن سابقه قهرمانی در آسیا را هم دارد، روی نیمکت البطائح در اولین مسابقه فصل به مصاف این تیم می‌رود. مجیدی که با نتایج قابل‌قبول فصل گذشته موجب بقای البطائح در لیگ شد، در بازی‌های تدارکاتی از جمله پیروزی چهار بر صفر مقابل الجزیره نتایج خوبی گرفته و این مسابقه می‌تواند آغازی بر مسیر متفاوت البطائح در این فصل زیر نظر سرمربی ایرانی باشد.

شاگردان مورایس به دنبال قهرمانی

ژوزه مورایس سرمربی پیشین سپاهان پس از یک دوره حضور در سوپرلیگ ترکیه، حالا هدایت الوحده امارات را برعهده گرفته است. تیمی که پس از جدایی کاپیتان فصل گذشته خود یعنی احمد نوراللهی، دو بازیکن ایرانی یعنی محمد قربانی ملی‌پوش تیم ملی فوتبال کشور و مبین دهقان یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی جوانان و فصل گذشته خیبر را در ترکیب خود می‌بیند. الوحده که با جذب بازیکنان بین‌المللی مطرحی چون دوشان تادیچ ستاره سابق آژاکس و ریورا آرژانتینی، از مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل محسوب می‌شود، در هفته نخست، میهمان عجمان خواهد بود.

