رم با پیشنهاد بزرگ به دنبال جذب سانچو
باشگاه رم ایتالیا با ارائه پیشنهادی رسمی، قصد دارد وینگر مغضوب منچستریونایتد را در تابستان جاری به خدمت بگیرد.
به گزارش ایلنا، جیدون سانچو که مدتهاست جایی در برنامههای منچستریونایتد ندارد، اکنون هدف جدید رم قرار گرفته است. طبق گزارش «اتلتیک»، این باشگاه ایتالیایی پیشنهاد ۲۰ میلیون پوندی خود را برای جذب دائمی ستاره ۲۵ ساله انگلیسی ارائه کرده است.
سانچو طی دو فصل اخیر به صورت قرضی در بورسیا دورتموند و چلسی بازی کرد، اما هر دو باشگاه در نهایت از خرید دائمی او منصرف شدند.
سانچو تابستان گذشته با بند خرید اجباری به چلسی پیوست، اما آبیهای لندن با پرداخت جریمه، قرارداد را فسخ کردند. این بازیکن به همراه مارکوس رشفورد، آنتونی، تایرل مالاسیا و الخاندرو گارناچو در فهرست موسوم به «بمب اسکواد» قرار گرفت که جایی در برنامههای روبن آموریم نداشتند. رشفورد راهی تیمی دیگر شد، اما سانچو و سایرین همچنان در الدترافورد ماندهاند و به دنبال جدایی هستند.
منچستریونایتد تنها به فروش دائمی سانچو فکر میکند و علاقهای به بررسی پیشنهادهای قرضی ندارد، هرچند با نزدیک شدن به پایان مهلت نقلوانتقالات، ممکن است ناچار به تغییر موضع شود. مذاکرات با رم هنوز در مراحل اولیه است و نشانه روشنی از تمایل سانچو برای انتقال به سری A دیده نمیشود.