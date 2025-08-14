تعویق دوباره پروژه استادیوم ۶۰ هزارنفری چلسی
برنامههای جاهطلبانه چلسی برای ساخت استادیوم جدید ۶۰ هزارنفری، با موج تازهای از افزایش هزینههای ساخت متوقف شد.
به گزارش ایلنا، روزنامه سان فاش کرد که «کریس ایسیت» رئیس هیئت مدیره مالکان زمین استمفوردبریج، در ایمیلی به هواداران تأیید کرده باشگاه هنوز هیچ طرح رسمی برای بازسازی یا جابهجایی ارائه نکرده است.
تورم و رشد افسارگسیخته هزینههای ساخت، برآورد اولیه ۱.۷۵ میلیارد پوندی را به رقمهای میلیاردی بسیار بالاتر رسانده و مسیر پروژه را پیچیده کرده است.
چلسی هنوز بین دو گزینه بازسازی استمفوردبریج یا ساخت استادیوم جدید در مکان دیگر مردد است و مذاکرات با مقامات محلی ادامه دارد.
با ظرفیت فعلی کمی بیش از ۴۰ هزار نفر، استمفوردبریج فاصله زیادی با رقبایی چون آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام دارد و این شکاف در درآمد بلیتفروشی میتواند موقعیت آبیهای لندن را در رقابت مالی تضعیف کند.
این پروژه در سال ۲۰۱۷ و در زمان مالکیت رومن آبراموویچ مجوز ساخت گرفت اما بهدلیل مشکلات ویزای او متوقف شد.
حالا مالکین جدید قصد دارند علاوه بر استادیوم مدرن، یک مجموعه تفریحی تجاری نیز در کنار آن ایجاد کنند، اما پیش از هر اقدامی باید تصمیم نهایی درباره مکان و نحوه ساخت گرفته و منابع مالی پروژه را تأمین کنند.
تا آن زمان، محدودیتهای استمفوردبریج همچنان یک نقطهضعف رقابتی برای قهرمان جام باشگاههای جهان باقی خواهد ماند.