هزینه نامزدی رویایی رونالدو برای جورجینا

کد خبر : 1673810
کریستیانو رونالدو پس از اعلام نامزدی با جورجینا رودریگز، جشن این اتفاق را با هدیه‌هایی به ارزش ۲۷۰ هزار پوند جشن گرفت.

به گزارش ایلنا، رسانه انگلیسی «سان» فاش کرد که کریستیانو رونالدو با خرید یک پورشه تایکان برقی سفید و ساعت اودمار پیگه، تنها در دو قلم از هدایا بیش از ۱۳۱ هزار پوند هزینه کرده است. 

این هدایا با یک ساعت دیگر، چند کیف از برندهای کریستین دیور و لوئی ویتون و لباس‌های گران‌قیمت تکمیل شده تا حلقه درخشان نامزدی جورجینا، تنها بخشی از این سورپرایز بزرگ باشد.

رونالدو و جورجینا که پس از یک دهه رابطه، این هفته خبر نامزدی خود را علنی کردند، هنوز زمان برگزاری مراسم ازدواجشان را مشخص نکرده‌اند. 

با این حال، منابع نزدیک به این زوج می‌گویند که جشن ازدواج احتمالا پس از جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد؛ رویدادی که ممکن است آخرین فرصت رونالدو برای درخشش با تیم ملی پرتغال باشد.

در همین حال، رونالدو تمرکز خود را روی آغاز فصل جدید با النصر گذاشته است. تیم او هفته آینده در نیمه‌نهایی سوپرجام عربستان به مصاف الاتحاد می‌رود و سپس اواخر ماه آگوست لیگ را با دیدار برابر التعاون آغاز خواهد کرد. 

این نامزدی پر زرق‌وبرق، در کنار جاه‌طلبی‌های فوتبالی، بار دیگر نام رونالدو را در صدر اخبار ورزشی و حاشیه‌ای جهان قرار داده است.

