قدردانی متقابل ساپینتو و جویباری پس از جدایی مدیرعامل استقلال

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال طی پیامی از زحمات علی نظری جویباری در سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال تشکر کرد و متقابلا وی هم از ساپینتو طی پیامی تشکر کرد.

پیام ساپینتو به شرح زیر است:

«آقای نظری عزیز، اخیراً از استعفای شما مطلع شدم و مایلم از همکاری شما در ماه‌های گذشته صمیمانه تشکر کنم. برای شما آرزوی موفقیت دارم.

ریکاردو ساپینتو»

پیام نظری جویباری هم به شرح زیر است:

«ریکاردو عزیز، از پیام پرمهرت بسیار سپاسگزارم. برای شما نیز آرزوی موفقیت‌های بزرگ، سرشار از پیروزی و کسب قهرمانی در تمامی جام‌هایی که پیش رو دارید دارم. امیدوارم در مسیر حرفه‌ای و شخصی‌تان همواره در اوج باشید.

با بهترین آرزوها، علی نظری»

