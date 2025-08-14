خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدردانی متقابل ساپینتو و جویباری پس از جدایی مدیرعامل استقلال

قدردانی متقابل ساپینتو و جویباری پس از جدایی مدیرعامل استقلال
کد خبر : 1673805
لینک کوتاه کپی شد.

ریکاردو ساپینتو و علی نظری جویباری پس از پایان همکاری در استقلال با پیام‌هایی جداگانه از یکدیگر تقدیر کردند. این پیام‌ها در حالی رد و بدل شد که روز گذشته هیات مدیره باشگاه با استعفای نظری جویباری موافقت کرده بود.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال طی پیامی از زحمات علی نظری جویباری در سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال تشکر کرد و متقابلا وی هم از ساپینتو طی پیامی تشکر کرد.

پیام ساپینتو به شرح زیر است:

«آقای نظری عزیز، اخیراً از استعفای شما مطلع شدم و مایلم از همکاری شما در ماه‌های گذشته صمیمانه تشکر کنم. برای شما آرزوی موفقیت دارم.

ریکاردو ساپینتو»

پیام نظری جویباری هم به شرح زیر است:

«ریکاردو عزیز، از پیام پرمهرت بسیار سپاسگزارم. برای شما نیز آرزوی موفقیت‌های بزرگ، سرشار از پیروزی و کسب قهرمانی در تمامی جام‌هایی که پیش رو دارید دارم. امیدوارم در مسیر حرفه‌ای و شخصی‌تان همواره در اوج باشید.

با بهترین آرزوها، علی نظری»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور