حمایت غیرمنتظره مرادمند از ساپینتو در آستانه فصل جدید

حمایت غیرمنتظره مرادمند از ساپینتو در آستانه فصل جدید
مدافع فصل گذشته استقلال که هنوز تیم جدیدش را انتخاب نکرده، با استوری حمایتی از ریکاردو ساپینتو خواست محرومیت سرمربی آبی‌ها بخشیده شود.

به گزارش ایلنا، محمدحسین مرادمند، مدافع پیشین استقلال که قراردادش تابستان به پایان رسید و در حال حاضر بازیکن آزاد است، در حرکتی جالب به حمایت از ریکاردو ساپینتو پرداخت. این واکنش به محرومیت پیشین سرمربی پرتغالی استقلال برمی‌گردد؛ محرومیتی که همچنان لغو نشده و باعث شد او در دیدار سوپرجام مقابل تراکتور روی نیمکت نباشد. باشگاه استقلال نیز در روزهای اخیر با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال خواستار بخشش این محرومیت شده است.

مرادمند در استوری خود نوشت:«قطعاً حضور ساپینتو روی نیمکت قدرت بیشتری به تیم می‌دهد. من هم مثل همه هواداران استقلال امیدوارم حالا که او در آن مقطع سخت با جسارت بالا حضور در ایران و نیمکت استقلال را پذیرفت، محرومیتش بخشیده شود. اتفاقی که می‌تواند وجهه خوبی به فوتبال ما بدهد و باعث شود همه تیم‌ها با قدرت برابر رقابت برای فصل جدید را آغاز کنند.»

این پیام در شرایطی منتشر شد که مرادمند هنوز مقصد بعدی‌اش را مشخص نکرده، اما حمایت صریح او از ساپینتو نشان داد رابطه‌اش با سرمربی پرتغالی همچنان گرم و صمیمی است. حالا باید دید درخواست باشگاه و این حمایت‌ها، در نهایت نظر فدراسیون را تغییر خواهد داد یا خیر.

