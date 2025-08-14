خبرگزاری کار ایران
الاهلی به دنبال جذب جانشین ادوارد مندی

باشگاه الاهلی عربستان در حال بررسی گزینه‌های داخلی برای تقویت خط دروازه خود در آستانه جام ملت‌های آفریقا است.

به گزارش ایلنا، منابع نزدیک به باشگاه الاهلی خبر داده‌اند که این باشگاه در نقل‌وانتقالات تابستانی به دنبال جذب یک دروازه‌بان سعودی است تا جای خالی ادوارد مندی، سنگربان سنگالی خود را در زمان حضور او در جام ملت‌های آفریقا پر کند. این رقابت‌ها قرار است دسامبر آینده در مراکش برگزار شود و مندی احتمالا چندین هفته از بازی‌های لیگ روشن را از دست خواهد داد.

طبق این گزارش، سه گزینه اصلی مدنظر الاهلی عبارتند از: احمد الرحیلی دروازه‌بان الاتفاق و بازیکن سابق این تیم، مروان الحیدری دروازه‌بان تیم الخلیج، و عبد القدوس عطیه گلر التعاون. باشگاه همچنین احتمال دارد در صورت جذب یکی از این دروازه‌بان‌ها، عبدالله عبده، گلر سوم خود را به صورت قرضی راهی تیمی دیگر کند.

مدیریت الاهلی امیدوار است با انتخاب گزینه‌ای مطمئن، کمترین آسیب را از غیبت مندی متحمل شود و همچنان در کورس رقابت‌های لیگ باقی بماند.

