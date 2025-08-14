سرمایه گذاری الاتحاد با جذب یک ستاره 21 ساله

به گزارش ایلنا، باشگاه الاتحاد عربستان رسماً از جذب احمد الجلیدان، مدافع راست ۲۱ ساله، خبر داد. این بازیکن در نقل و انتقالات تابستانی جاری از تیم الفتح به قهرمان فصل گذشته لیگ روشن پیوست و قراردادی پنج‌ساله با این تیم امضا کرد. منابع نزدیک به باشگاه اعلام کرده‌اند که مبلغ انتقال او حدود ۴۰ میلیون ریال بوده است.

الجلیدان که فصل گذشته در ۲۵ دیدار لیگ برای الفتح به میدان رفت، ماه گذشته همراه تیم ملی زیر ۲۳ سال عربستان به فینال تورنمنت تدارکاتی تولون فرانسه رسید. او اولین بار در فصل ۲۰۲۲–۲۰۲۳ به تیم اصلی الفتح راه یافت و در شش مسابقه به میدان رفت، اما در فصل اخیر به یکی از بازیکنان ثابت تیمش تبدیل شد.

جالب آنکه الاتحاد در ۱۲ ژوئیه از ادامه مذاکرات به دلیل درخواست مالی بالای الفتح صرف‌نظر کرده بود، اما شش اوت دوباره برای جذب این بازیکن اقدام کرد و در نهایت موفق به تکمیل این انتقال شد.

