خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرمایه گذاری الاتحاد با جذب یک ستاره 21 ساله

سرمایه گذاری الاتحاد با جذب یک ستاره 21 ساله
کد خبر : 1673702
لینک کوتاه کپی شد.

قرارداد ۵ ساله احمد الجلیدان با الاتحاد به ارزش ۴۰ میلیون ریال امضا شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه الاتحاد عربستان رسماً از جذب احمد الجلیدان، مدافع راست ۲۱ ساله، خبر داد. این بازیکن در نقل و انتقالات تابستانی جاری از تیم الفتح به قهرمان فصل گذشته لیگ روشن پیوست و قراردادی پنج‌ساله با این تیم امضا کرد. منابع نزدیک به باشگاه اعلام کرده‌اند که مبلغ انتقال او حدود ۴۰ میلیون ریال بوده است.

الجلیدان که فصل گذشته در ۲۵ دیدار لیگ برای الفتح به میدان رفت، ماه گذشته همراه تیم ملی زیر ۲۳ سال عربستان به فینال تورنمنت تدارکاتی تولون فرانسه رسید. او اولین بار در فصل ۲۰۲۲–۲۰۲۳ به تیم اصلی الفتح راه یافت و در شش مسابقه به میدان رفت، اما در فصل اخیر به یکی از بازیکنان ثابت تیمش تبدیل شد.

جالب آنکه الاتحاد در ۱۲ ژوئیه از ادامه مذاکرات به دلیل درخواست مالی بالای الفتح صرف‌نظر کرده بود، اما شش اوت دوباره برای جذب این بازیکن اقدام کرد و در نهایت موفق به تکمیل این انتقال شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور