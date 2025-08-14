خبرگزاری کار ایران
درخواست یوفا در سوپرجام: توقف کشتار کودکان غزه

درخواست یوفا در سوپرجام: توقف کشتار کودکان غزه
کد خبر : 1673675
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در حاشیه دیدار سوپرجام اروپا میان پاری‌سن‌ژرمن و تاتنهام، با نمایش بنرهایی علیه کشتار غیرنظامیان و کودکان در غزه، موضع‌گیری متفاوتی نسبت به قبل اتخاذ کرد.

به گزارش ایلنا، دیدار سوپرجام اروپا میان پاری‌سن‌ژرمن و تاتنهام، علاوه بر جنبه‌های ورزشی، صحنه نمایش پیام‌های مهمی از سوی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) درباره وضعیت غزه بود. این رویداد در شرایطی رخ داد که یوفا پیش از این به دلیل آنچه "بی‌تفاوتی" به حوادث غزه خوانده می‌شد، مورد انتقاد قرار گرفته بود.

پیش از این، یوفا با انتشار پیامی، کشته شدن سلیمان العبید، ستاره فقید فوتبال فلسطین ملقب به "پله فلسطینی"، را تسلیت گفته بود. اما این پیام تنها به توصیف العبید به عنوان "فردی مستعد و الهام‌بخش" بسنده کرده بود و هیچ اشاره‌ای به جزئیات کشته شدن او توسط نیروهای اسرائیلی نداشت.

این رویکرد با واکنش‌های شدیدی همراه شد. اتحادیه فوتبالیست‌های حرفه‌ای انگلیس (PFA) با اشاره به کشته شدن صدها ورزشکار و فوتبالیست، از جمله کودکان، در غزه طی دو سال اخیر، یوفا را به بی‌توجهی متهم کرد. محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، نیز با انتشار پیامی کنایه‌آمیز، خواستار شفاف‌سازی یوفا درباره چگونگی و چرایی مرگ ابوعبید شده بود.

به نظر می‌رسد همین فشارها باعث شده تا یوفا در حاشیه سوپرجام اروپا، رویکردی متفاوت در پیش گیرد. پیش از آغاز مسابقه، بنرهایی با مضامین "کشتار کودکان را متوقف کنید" و "کشتار غیرنظامیان را متوقف کنید" در جلوی بازیکنان دو تیم پهن شد. همچنین در مراسم اهدای مدال پس از پایان بازی، دو کودک فلسطینی به صورت نمادین در کنار مدیران یوفا حضور یافتند.

درخواست یوفا در سوپرجام: توقف کشتار کودکان غزه

درخواست یوفا در سوپرجام: توقف کشتار کودکان غزه

 

