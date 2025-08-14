به گزارش ایلنا، تاتنهام در دیداری دراماتیک سوپرجام اروپا تا دقیقه 85 با دو گل از پاری‌سن‌ژرمن پیش بود اما در واپسین دقایق دو گل دریافت کرد و در نهایت در ضربات پنالتی شکست خورد. با وجود این نتیجه، توماس فرانک از تلاش بازیکنانش ابراز رضایت کرد.

او پس از بازی گفت:«به بازیکنان، باشگاه و تیم بسیار افتخار می‌کنم. آن‌ها تمام توان‌شان را گذاشتند و مقابل یکی از بهترین تیم‌های جهان بازی کردند.

۷۵ تا ۸۰ دقیقه مقابل تیمی با چهار بازیکن با استعداد فردی باورنکردنی، عالی کار کردیم. از همه بازیکنانی که شجاعانه جلو آمدند و پنالتی زدند تشکر می‌کنم. لیاقت بیشتری داشتیم و بهتر از حریف بودیم. فوتبال گاهی ناعادلانه است.

