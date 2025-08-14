خبرگزاری کار ایران
پاری سن ژرمن (4)2-(3)2 تاتنهام: پاریسی‌ها قهرمان سوپرجام شدند

پاری سن ژرمن (4)2-(3)2 تاتنهام: پاریسی‌ها قهرمان سوپرجام شدند
پاری سن ژرمن در سوپرجام اروپا درحالیکه 2-0 عقب افتاده بود بازی ‏را 2-2 کرد و در ضربات پنالتی هم با اینکه 2-0 عقب افتاد 4-3 پیروز ‏شد تا سوپرجام اروپا را فتح کند. ‏

به گزارش ایلنا، پاری سن ژرمن درحالیکه تا دقایق پایانی مسابقه ضعیف‌تر از تاتنهام ‌ظاهر شده و دو بار دروازه‌اش را باز شده دید ناگهان به خودش آمد و ‌با دو گل کار را به تساوی کشاند. سوپرجام اروپا وقت اضافه ندارد و ‌تکلیف قهرمان به پنالتی‌ها کشیده شد. این جا هم پاری سن ژرمن ‌‌2-0 عقب افتاد ولی برگشت و در نهایت 4-3 پیروز شد تا برای اولین ‌بار در تاریخش فاتح سوپرجام اروپا شود. ‌

تاتنهام که در نیمه اول کاملا برتر بود در دقیقه 39 روی ریباند توپی ‌که به دروازه‌بان پی‌اس‌جی و سپس تیر افقی دروازه برخورد کرده بود ‌توسط میکی فن‌دن‌فن مدافع خود به گل رسید تا نیمه اول را با برتری ‌‌1-0 به پایان برساند. ‌

تاتنهام در شروع نیمه دوم خیلی زود به گل رسید و این بار نوبت به ‌دیگر مدافع این تیم کریستین رومرو بود که پاس پدرو پورو را به گل ‌دوم تیمش تبدیل کند. ‌

تا دقیقه 60 پاریس در حد قهرمان سوپرجام نشان نمی‌داد. اما بعد از ‌تعویضهایی که از این دقیقه تا دقیقه 67 انجام شد روند بازی به ‌سود تیم انریکه برگشت. فابین روئیز به جای کواراتسخلیا و کانگ ‌این‌لی به جای زئیر امری تعویض‌های کلیدی انریکه بودند. او در ‌دقیقه 77 گونسالو راموس را هم به جای دزیره دوئه راهی زمین کرد. 

کانگ این‌لی در دقیقه 85 با شلیکی استثنایی امیدهای پاریس را زنده ‌کرد و در آخرین ثانیه‌ها، در دقیقه 90+4 این گونسالو راموس بود که ‌ارسال دمبله را با ضربه سر شیرجه‌ای به گل تبدیل کرد و بازی را به ‌پنالتی کشاند.

در پنالتی‌ها ویتینیا پنالتی اول پاریس را از دست داد و سولانه و ‌بنتانکور گلزنی کردند تا تاتنهام این بار هم 2-0 جلو بیفتد. ولی شوالیه ‌درخشید و پنالتی فن‌دن‌فن را گرفت، ماتیس تل هم ضربه‌اش را ‌بیرون زد تا پاریس با گلزنی‌های گونسالو راموس، عثمان دمبله، کانگ ‌این‌لی و در نهایت نونو مندس 4-3 پیروز شده و سوپرجام اروپا را به ‌دست بیاورد. ‌

ترکیب اصلی پاری سن ژرمن: شوالیه، حکیمی، مارکینیوش، پاچو، نونو ‌مندس، زئیر امری، ویتینا، دوئه، بارکولا، کواراتسخلیا، دمبله. 

ترکیب اصلی تاتنهام: ویکاریو، دانسو، پالینیا، ریچارلیسون، کوتی ‌رومرو، محمد کودوس، پدرو پورو، اسپنس، سار، بنتانکور، فن‌دن‌فن

