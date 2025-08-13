مارکوس رشفورد:
در دوران مورینیو همیشه عصبانی بودم!
مارکوس رشفورد، مهاجم انگلیسی، از تجربه خاص خود با سرمربی پرتغالی در منچستریونایتد گفت.
به گزارش ایلنا، مارکوس رشفورد فاش کرد که در ابتدای کار با ژوزه مورینیو در منچستریونایتد مدام احساس عصبانیت میکرد اما با گذر زمان نگاهش تغییر کرد و به روش کاری این مربی احترام گذاشت.
ستاره فعلی بارسلونا که تابستان امسال به صورت قرضی از منچستریونایتد راهی نوکمپ شد، پیش از این با مربیان بزرگی چون لوئیس فنخال، مورینیو، اوله گونار سولشر، اریک تنهاخ، رالف رانگنیک و روبن آموریم کار کرده است. او در گفتوگو با پادکست The Rest Is Football، فنخال، مورینیو و سولشر را سه مربی تأثیرگذار دوران حرفهای خود دانست.
رشفورد درباره تفاوتهای مورینیو با دیگر مربیان گفت:«تا قبل از ژوزه، هیچوقت مربیای نداشتم که این اندازه روی پیروزی تمرکز داشته باشد. فنخال هم به برد اهمیت میداد اما میخواست فوتبال زیبا بازی کنیم. برای ژوزه مهم نبود، اگر میبری، میبری و میروی سراغ بازی بعد. در ابتدا همیشه عصبانی بودم اما چون او برنده بود و فقط به برد فکر میکرد، کمکم فهمیدم چرا اینطور است.»
او افزود:«وقتی میبُردیم، هرگز به نقاط ضعف بازی قبلی اشاره نمیکرد، اما وقتی میباختیم، آن ایرادها را دقیق میگفت. بعد از چند ماه به این رویکرد احترام گذاشتم و در نهایت از کار با او سود بردم.»
رشفورد که در پیشفصل بارسلونا تمرینات سختی را پشت سر گذاشته، امیدوار است در آغاز فصل جدید لالیگا مقابل رئال مایورکا به میدان برود، هرچند ثبت قراردادش در فهرست تیم هنوز نهایی نشده است.