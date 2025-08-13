فشار در رختکن دورتموند برای بازگشت سانچو

به گزارش ایلنا به نقل از بیلد، چند ستاره دورتموند در گفت‌وگوهای داخلی تأکید کرده‌اند که سانچو هنوز توانایی خلق لحظات سرنوشت‌ساز را دارد و می‌تواند دوباره به یکی از خطرناک‌ترین وینگرهای اروپا تبدیل شود.

این در حالی است که در بخش مدیریتی باشگاه نگرانی‌هایی جدی درباره افت فرم او در الدترافورد و همچنین توانایی‌اش در حفظ تمرکز و انضباط زیر نظر نیکو کواچ مطرح شده است.

سانچو حاضر است برای تسهیل انتقال بخشی از دستمزد خود را کاهش دهد، اما حتی با این شرایط رقم نهایی برای دورتموند بالا خواهد بود. منچستریونایتد برای فروش او حدود ۲۰ میلیون یورو قیمت‌گذاری کرده و بیشتر باشگاه‌های علاقه‌مند، از جمله دورتموند، خواهان قرارداد قرضی با گزینه خرید هستند.

این تردیدها باعث شده تا باشگاه‌های دیگری نیز وارد رقابت شوند. اتلتیکومادرید شرایط را زیر نظر دارد و دیه‌گو سیمئونه جذب سانچو را گزینه‌ای جذاب می‌داند.

آاس رم نیز فعالانه در حال بررسی وضعیت اوست. با وجود استعداد و توانایی مسلم سانچو، در دورتموند بیم آن می‌رود که بدون آمادگی ذهنی کامل، بازگشت او به یک سرمایه‌گذاری پرهزینه و پرریسک تبدیل شود.

