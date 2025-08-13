خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فشار در رختکن دورتموند برای بازگشت سانچو

فشار در رختکن دورتموند برای بازگشت سانچو
کد خبر : 1673487
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکنان کلیدی دورتموند خواستار بازگرداندن جیدون سانچو از منچستریونایتد هستند و او را مهره‌ای تعیین‌کننده می‌دانند، اما مدیران باشگاه نسبت به فرم، انضباط و هزینه این انتقال محتاط‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از بیلد، چند ستاره دورتموند در گفت‌وگوهای داخلی تأکید کرده‌اند که سانچو هنوز توانایی خلق لحظات سرنوشت‌ساز را دارد و می‌تواند دوباره به یکی از خطرناک‌ترین وینگرهای اروپا تبدیل شود.

این در حالی است که در بخش مدیریتی باشگاه نگرانی‌هایی جدی درباره افت فرم او در الدترافورد و همچنین توانایی‌اش در حفظ تمرکز و انضباط زیر نظر نیکو کواچ مطرح شده است.

سانچو حاضر است برای تسهیل انتقال بخشی از دستمزد خود را کاهش دهد، اما حتی با این شرایط رقم نهایی برای دورتموند بالا خواهد بود. منچستریونایتد برای فروش او حدود ۲۰ میلیون یورو قیمت‌گذاری کرده و بیشتر باشگاه‌های علاقه‌مند، از جمله دورتموند، خواهان قرارداد قرضی با گزینه خرید هستند.

این تردیدها باعث شده تا باشگاه‌های دیگری نیز وارد رقابت شوند. اتلتیکومادرید شرایط را زیر نظر دارد و دیه‌گو سیمئونه جذب سانچو را گزینه‌ای جذاب می‌داند.

آاس رم نیز فعالانه در حال بررسی وضعیت اوست. با وجود استعداد و توانایی مسلم سانچو، در دورتموند بیم آن می‌رود که بدون آمادگی ذهنی کامل، بازگشت او به یک سرمایه‌گذاری پرهزینه و پرریسک تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور