بیسوما از لیست تاتنهام برای سوپرجام اروپا خط خورد

به گزارش ایلنا، توماس فرانک، سرمربی جدید اسپرز، در نشست خبری پیش از بازی چهارشنبه شب مقابل پاری‌سن‌ژرمن در اودینه اعلام کرد که بیسوما به دلیل تأخیرهای مکرر از لیست این سفر خط خورده است.

این بازیکن ۲۸ ساله فصل گذشته نقش پررنگی در قهرمانی تاتنهام در لیگ اروپا داشت و در فینال عملکرد درخشانی ارائه کرد، اما پیش‌تر نیز به دلیل انتشار ویدئویی از استعمال گاز خنده مدتی از سوی باشگاه تعلیق شده بود.

فرانک درباره این تصمیم گفت:«او چندین بار دیر رسیده و این‌بار دیگر زیاد بود. همیشه باید به بازیکنان محبت نشان داد اما همزمان باید انتظارات مشخص و پیامدها هم وجود داشته باشد. این‌بار پیامدش حذف از این سفر بود. وقتی به خانه برگردیم دوباره این موضوع را بررسی می‌کنم، ولی الان تمرکز روی بازی مهم ماست.»

با ورود ژوائو پالینیا به صورت قرضی از بایرن مونیخ، این لغزش می‌تواند برای آینده بیسوما در لندن گران تمام شود. گفته می‌شود یوونتوس و فنرباغچه ژوزه مورینیو شرایط جذب او را زیر نظر دارند، هرچند فعلاً انتقالی در دستور کار نیست.

انتهای پیام/