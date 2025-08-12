اعلام آمادگی ستاره رئال برای بازی اوساسونا

به گزارش ایلنا، رئال مادرید که پس از حضور در جام باشگاه‌های جهان، بدون استراحت قابل توجه باید مهیای شروع فصل جدید لالیگا شود، روز ۱۹ اوت در نخستین دیدار به مصاف اوساسونا خواهد رفت.

تقویم فشرده که انتقادات زیادی را از سوی کارشناسان و هواداران به همراه داشته، درخواست باشگاه برای تعویق بازی افتتاحیه را بی‌نتیجه گذاشت و در عین حال فشار بالای آن، چند بازیکن کلیدی را مصدوم کرده است.

ادواردو کاماوینگا اخیراً دچار آسیب‌دیدگی شده و والورده نیز به دلیل کشیدگی عضله پای راست، بازی دوستانه امروز مقابل وی‌اس‌جی تیرول را از دست داد.

با این حال، هافبک اروگوئه‌ای در گفت‌وگو با ال‌چیرینگیتو تاکید کرد:«بله، برای بازی مقابل اوساسونا آماده خواهم بود، صد درصد.» این خبر برای ژابی آلونسو که در حال تکمیل برنامه‌های خود برای تغییر سیستم به بازی با دو مهاجم و فول‌بک‌های هجومی است، یک تقویت روحیه مهم محسوب می‌شود.

